Per Raoul Bova e i suoi figli è presto per parlare di famiglia allargata (Foto)

L’intervista che Raoul Bova ha rilasciato per Vanity Fair ha fatto scoprire una parte o forse anche più dell’attore lasciando la sensazione adesso di conoscerlo almeno un po’, perché ha mostrato le sue fragilità (foto). In un mondo social dove i vip sembrano sempre fare la cosa giusta e mettere in piedi le famiglie allargate, così difficili da creare nella realtà, Raoul Bova ha altro da dire. E’ maturo, ha imparato ad amarsi e chiede di essere amato per quello che è perché in passato ha fatto di tutto per piacere a tutti. La sua vita l’ha trascorsa in sottrazione poi sono arrivati, pianto, rabbia e depressione, lo racconta alla rivista, adesso che crea il suo presente, perché finalmente è se stesso. Non ha fatto tutto a cuor leggero, come in passato qualcuno ha scritto. La separazione da Chiara Giordano, una nuova storia d’amore, le due figlie piccole dopo i due figli maschi più grandi. L’attore si è liberato di tanti pesi e oggi parla sereno come non aveva mai fatto prima e parla anche di quella famiglia allargata che non ha ma che forse un giorno potrà arrivare ad avere e non perché l’ha deciso lui.

RAOUL BOVA E LA SAGGEZZA DI CHI SI AVVICINA AI 50 ANNI

Forse in passato non ne avrebbe nemmeno voluto parlare, oggi sorride e risponde un po’ a tutto. E’ ancora presto per parlare di famiglia allargata nonostante i figli avuti da Chiara Giordano abbiano due sorelline, ma è anche tutto così normale e Raoul comprende e confida: “Le mie scelte sono mie, se un figlio si sente di voler condividere e di voler bene, va bene, altrimenti è giusto che lo faccia quando e se sarà pronto”.





Sono però tutti sereni, racconta che con il passare del tempo le cose in famiglia si sono sistemate. Nutre rispetto e affetto per la sua ex moglie, come madre e come donna, adora tutti e quattro i suoi figli allo stesso modo, è felice di avere conosciuto la paternità sia per le piccole avute da Rocio Morales che per Alessandro e Francesco. Non esclude niente, nemmeno di averle altri figli o di sposare la splendida attrice spagnola, adesso tutto sembra più semplice.