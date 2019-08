Francesco Monte e Isabella De Candia, la storia prosegue a gonfie vele: i due insieme in California

Ormai è più che ufficiale: Francesco Monte e Isabella De Candia sono una coppia a tutti gli effetti e sembrano già innamoratissimi! Il bel tarantino sembra aver dimenticato una volta per tutte la sua storia d’amore con la bella Giulia Salemi, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello. Nel cuore di Francesco Monte adesso c’è posto solo per la sua Isabella De Candia. Stanno insieme davvero da poco tempo eppure sono una coppia molto molto unita. Dopo le varie foto dei paparazzi, l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua nuova fidanzata non si nascondono più, anzi tutt’altro. Sono inevitabilmente una delle coppie dell’estate e non si fanno più problemi a pubblicare tranquillamente sui social network foto insieme e dediche romantiche mostrando il loro amore alla luce del sole. Adesso Francesco Monte e Isabella De Candia si trovano insieme in California.

Francesco Monte, prosegue la storia d’amore con Isabella De Candia: il viaggio di coppia in California

“La verità a volte è più semplice di quello che si crede. Due persone LIBERE si incontrano, si piacciono, si innamorano e decidono di viversi naturalmente, con amore” aveva scritto giusto qualche settimana fa Isabella De Candia sul suo profilo Instagram allegando la foto di un bacio romantico con Francesco Monte. E sembra proprio così, infatti. Francesco Monte e Isabella De Candia sono innamorati e lo dimostrano ogni giorno di più anche al popolo del web. La coppia ha deciso di intraprendere un viaggio in America, in California, in particolare. L’ex protagonista di numerosi reality show e la bella modella stanno mostrando ai fan le loro tappe in America e, chiaramente tutto il loro amore, infischiandosene della pioggia di critiche continua su di loro. Perché l’amore alla fine vince sempre, o no?

Francesco Monte e la sua Isabella De Candia in viaggio insieme in California: ecco dove sono già stati i due

Certo è che le foto pubblicate da Francesco Monte e Isabella De Candia nelle ultime ore, durante il loro viaggio in California, stanno raccogliendo una dose importante di mi piace sui social network. La coppia è appena sbarcata in America ma è già stata agli Universal Studios di Hollywood e sulla spiaggia di Santa Monica. Tra scatti di sguardi complici e teneri baci, Francesco Monte ed Isabella ci stanno rendendo tutti partecipi del loro grande viaggio. Quale sarà la prossima tappa americana di Francesco Monte e di Isabella De Candia? Siamo molto curiosi e staremo sicuramente a vedere! Intanto vi lasciamo qui di seguito alcune delle romantiche e bellissime foto che Francesco Monte e la sua nuova fidanzata hanno scattato insieme in California e postato sui social network. Vi piacciono?

