Francesco Monte ufficializza la sua storia: prima foto social con Isabella De Candia

Francesco Monte non si nasconde più e pubblica la prima foto sui social network insieme alla sua nuova fiamma Isabella De Candia. Abbiamo parlato a lungo della bollente estate del tarantino dopo la fine della storia con Giulia Salemi, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip. Tanti i rumors che in queste settimane hanno visto protagonista proprio Francesco Monte. Si è parlato di un presunto flirt con Diletta Leotta e del bacio a Ibiza con Isabella De Candia. Monte ha però deciso di ufficializzare la sua relazione proprio con quest’ultima pubblicando in una Instagram stories uno scatto insieme alla modella. Scatto in cui i due sembrano intimi proprio come una coppia.

Francesco Monte conferma la relazione con la modella Isabella De Candia: ecco la foto prova pubblicata dal tarantino

Dopo il video del bacio che ha fatto il giro del web, Francesco Monte e Isabella De Candia non hanno rilasciato alcuna dichiarazione che potesse confermare o smentire la presunta relazione. Eppure ormai sembra non esserci alcun dubbio e a dare la conferma è proprio l’ex protagonista di Uomini e Donne con una semplice fotografia. Questa nuova storia d’amore tra Francesco Monte e Isabella De Candia è destinata a durare nel tempo? Ancora presto per dirlo ma staremo sicuramente a vedere. Nel frattempo, lo scatto pubblicato dal tarantino parla da sé. Lui abbraccia la De Candia e la guarda proprio come se ne fosse già innamorato.

Francesco Monte: pioggia di critiche per la sua nuova relazione con Isabella De Candia dopo la fine della storia con Giulia Salemi

Francesco Monte però, in queste settimane, non è stato solo protagonista di vari gossip. Il bel Francesco è stato circondato anche da una vera e propria pioggia di critiche. Tutto è iniziato da quando lui e la sua ex Giulia Salemi hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. Gli haters si sono scatenati sui social network, lasciando a Francesco Monte parole per niente carine. Non solo, da quando sono stati affibbiati diversi flirt a Monte, e dopo il video del bacio con Isabella De Candia, il popolo del web ha aumentato la dose. C’è anche chi ha minacciato di morte il tarantino. E a questo punto però Francesco ha deciso di mettere le cose in chiaro affermando: “Nessuno ha tradito nessuno, ed entrambe le parti ne siamo al corrente, la persona che in questi giorni è stata vista con me e ha creato così tanto clamore e lungometraggi, l’ho conosciuta ben oltre la fine della mia relazione con Giulia“.

Francesco Monte non ha tradito Giulia Salemi, e dopo la fine della sua storia con la bella influencer, sembra ormai più che chiaro che nel suo cuore sia arrivata Isabella De Candia. Che cosa ne pensate della nuova fiamma dell’ex gieffino? Francesco Monte e la modella Isabella De Candia, vi piacciono insieme, sono una bella coppia?