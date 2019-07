Francesco Monte estate bollente a Ibiza con la modella: arriva il video del bacio

Lo avevamo già detto, l’estate di Francesco Monte si sta facendo sempre più bollente. Dopo aver annunciato la rottura con Giulia Salemi, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip, l’ex tronista è stato visto in compagnia di altre ragazze. Si era parlato di una notte di fuoco con una modella a Ibiza, del presunto flirt con la bella Diletta Leotta ma adesso arriva un nuovo video. A renderlo pubblico tramite il profilo Instagram è il giornalista Alberto Dandolo. Ma che cosa si vede in questo nuovo video in cui il protagonista è, ovviamente, Francesco Monte? Continuate a leggere per scoprirlo.

Francesco Monte e la nuova fiamma Isabella: ecco il video che conferma il bacio

Nel video però Francesco Monte non è certo solo. A far compagnia al bel tarantino c’è infatti Isabella De Candia, una nota modella. I due si trovano in un locale di Ibiza. Francesco Monte e Isabella De Candia ballano insieme, sembrano in perfetta sintonia e sono anche piuttosto vicini. Ma non finisce qui. Arriva infatti il video in cui Monte bacia la bella modella, togliendo, a questo punto, tutti i dubbi ai fan della cronaca rosa. Francesco Monte e Isabella De Candia si sono baciati e questa ne è la prova. Ecco, di seguito, il video del bacio tra i due:

Francesco Monte bacia Isabella De Candia ma i due stanno davvero insieme?

Il video del bacio tra Francesco Monte e Isabella De Candia conferma alcuni dei rumors di questi giorni. Ma l’ex tronista di Uomini e Donne e la bella modella fanno sul serio? Non è dato ancora sapersi. Il tarantino, infatti, non ha ancora dichiarato nulla riguardo alla sua situazione sentimentale e, quindi, su Isabella. Motivo? Forse per privacy? Forse per evitare commenti di cattivo gusto sui social network, come è successo in altre occasioni? O forse per capire meglio cosa prova nei confronti di questa ragazza?

Certo è che l’estate di Francesco Monte è davvero bollente! Non ci resta che continuare a seguire la situazione per avere più informazioni. Ma intanto cosa ne pensate di questa nuova coppia?