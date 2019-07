Francesco Monte e la nuova fiamma: chi ha fatto perdere la testa all’ex tronista?

Nell’ultimo periodo Francesco Monte sta facendo molto discutere il mondo della cronaca rosa per la sua situazione sentimentale. Prima la fine della storia d’amore con Giulia Salemi, iniziata all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Poi i rumors sulla modella a Ibiza e quelli della presunta relazione con Diletta Leotta. Ora pare essere arrivata una nuova fiamma nella vita dell’ex tronista di Uomini e Donne. A farcelo sapere è 361 magazine. Curiosi di sapere di chi si tratta? Bene, allora continuate pure a leggere.

Francesco Monte, l’ex di Giulia Salemi di nuovo al centro del gossip: ecco chi è la nuova fiamma

Secondo quanto riportato da 361 magazine, il bel Francesco Monte avrebbe passato un bel weekend di fuoco a Trani, nella sua bella Puglia. Con chi? Con una nuovissima fiamma, una indossatrice tedesca di nome Isadeca. Francesco Monte e la ragazza in questione avrebbero passato due giorni insieme nella città e, per di più, in un hotel molto romantico. Ulteriore indizio? Sia il tarantino che l’indossatrice tedesca hanno iniziato a seguire su Instagram proprio lo stesso hotel ma non finisce certo qui. Quello che darebbe ancora una nuova conferma alla presunta nuova fiamma di Monte è il fatto che nelle ig stories pubblicate da Isadeca sul social si sia intravisto anche uno dei tatuaggi di Francesco. Solo coincidenza?

Francesco Monte e Isadeca: l’inizio di una nuova love story?

Adesso cresce sicuramente la curiosità tra i fan di Francesco Monte. Il bel tarantino e Isadeca fanno sul serio? Stiamo parlando della nascita di una bellissima storia d’amore? Ancora non è dato sapersi, purtroppo. Francesco Monte e la tedesca, infatti, non sono ancora intervenuti sulla questione per confermare oppure smentire tutto. Cosa deciderà di fare l’ex fidanzato di Giulia Salemi a questo punto? Monte non si era espresso nemmeno sugli altri rumors ed è, dunque, probabile che non lo farà nemmeno questa volta. A meno che poi non sia davvero una cosa seria. Quale potrebbe essere il motivo? Forse i commenti non troppo carini che potrebbe riservare, ancora una volta, il popolo del web?