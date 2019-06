Minacce di morte a Francesco Monte: l’ex di Giulia Salemi sbotta sui social

Come oramai sappiamo la favola nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip tra Francesco Monte e Giulia Salemi è finita. Sono stati loro stessi ad annunciarlo sui profili social ma forse i fan non se fanno ancora una ragione. Gli ultimi post pubblicati dai due dopo la notizia hanno collezionato tantissimi commenti. Proprio qui Francesco Monte ha notato qualcosa che non ha apprezzato per niente e nemmeno noi. Si tratta di minacce di morte. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha infatti deciso di rispondere direttamente attraverso il social network. Vediamo quali sono state le parole di Monte.

Monte minacciato di morte dopo la fine della relazione con Giulia Salemi: la risposta di Francesco

“Odio, follia, mancanza di rispetto, di tatto, insensibilità, invadenza, cattiveria, minacce di morte, castelli di bugie e di film inventati proprio da voi stessi. Questo arriva e si legge tutti i giorni, ma un pochino non vi vergognate quando siete da soli con voi stessi? Con la vostra coscienza?” inizia Francesco Monte. “Qui social create delle storie tutte vostre, che non combaciano con la vita reale ma combaciano con quello che vi immaginate voi o vorreste immaginare, proprio come un film. Peccato che noi non siamo degli attori, ma siamo persone reali proprio come voi con gli stessi identici problemi. Siamo persone reali proprio come voi, la differenza è che noi siamo più esposti, ma di certo non vi riguardano motivazioni o altro della nostra vita privata” ha proseguito il tarantino. Poi ha concluso: “Fatevi bastare quello che abbiamo comunicato con piacere o non, e accettatelo!”.

Francesco Monte minacciato e accusato: colpa della fine della storia con la Salemi?

Pare però questo non sia stato l’unico commenti ma che Francesco Monte sia stato anche accusato di guadagnare proprio grazie a queste notizie di gossip riguardo alle sue storie. Anche in questo caso Monte ha voluto rispondere: “Penso che nove anni siano la risposta, per fortuna non devo dire grazie a nessuno”. Episodio davvero triste che speriamo non si verifichi più.

Ma adesso le parole di Francesco saranno bastate a far capire? Lui intanto vede ancora la modella conosciuta ad Ibiza?