Francesco Monte dopo Giulia Salemi si è già consolato con un’altra? Ecco chi è

Francesco Monte e Giulia Salemi si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Lì l’inizio della loro storia che ha fatto sognare i tanti fan e telespettatori del programma ma che, come sappiamo, da qualche giorno è terminata. L’annuncio della rottura è stato dato sui social sia da Francesco che da Giulia. Ma dietro alla fine della relazione tra Monte e la Salemi ci sarebbe qualcosa in più. In tanti si sono chiesti che cosa non ha funzionato tra i due ex gieffini, qual è stato il motivo che ha messo il punto tra di loro. Quel che pare certo è che Francesco Monte, dopo la fine della storia con Giulia Salemi, si sarebbe consolato in altro modo.

Francesco Monte: c’è già una nuova fiamma dopo la fine della storia con Giulia Salemi?

Ad annunciarlo è Dagospia. Da quanto scritto sembra proprio che Francesco Monte si stia consolando con una nuova ragazza dopo la fine della storia d’amore con Giulia Salemi. Si tratterebbe di una bellissima modella di nome Maria Jose. Monte e la ragazza si troverebbero a Ibiza, dove si sarebbero conosciuti. Nel dettaglio, sembra che Francesco Monte e Maria Jose fossero entrambi invitati ad un matrimonio lo scorso sabato. Proprio durante le nozze di un amico, l’ex della Salemi avrebbe conosciuto la modella e, come scrive ancora Dagospia, i due avrebbero passato una intensa notte insieme.

Maria Jose, sotto i post su Instagram sono già partiti i commenti: “Sei la nuova fiamma di Francesco Monte?”

Dettaglio in più è il fatto che Francesco Monte segue su Instagram la modella. E partiamo proprio dal social network per capire qualcosa in più su Maria Jose. Sotto i suoi ultimi scatti pubblicati sono già partiti i commenti dei fan: “Sei la nuova fiamma di Francesco Monte?”. Ma la modella e Monte non hanno ancora dichiarato nulla di ufficiale.

Sicuramente terremo gli occhi puntati sulla nuova possibile coppia e vi terremo aggiornati se dovessero uscire delle foto di Maria Jose e Francesco Monte insieme o se i due dovessero rilasciare delle parole al riguardo. Ma se stessero davvero insieme vi piacerebbe questa nuova coppia?