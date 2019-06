Francesco Monte e Giulia Salemi, i motivi della rottura svelati da Spy: ultime foto insieme solo per sponsor

La notizia della fine della storia d’amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte ha lasciato un po’ tutti sorpresi. I due infatti continuavano a mostrarsi felici sui social, si possono vedere alcune delle foto insieme, poche giorni prima dell’annuncio di Giulia. Ma pare che le cose da un pezzo non andassero bene. Francesco e Giulia non hanno rilasciato molte dichiarazioni in merito alla fine della loro storia d’amore ma, dalla rivista Spy, arrivano delle indiscrezioni che provano a chiarire le dinamiche…

Vediamo quindi quelle che sono le prime indiscrezioni in merito alla fine della storia, dalla rivista Spy che lancia anche delle “accuse” alla coppia. Secondo quello che si legge sulla rivista, i due nell’ultimo periodo si mostravano insieme sui social solo per lavoro. Le loro foto di coppia erano in realtà foto che servivano per contratti di lavoro , per sponsorizzazioni.

DALLA RIVISTA SPY LE ULTIME NEWS SULLA ROTTURA TRA FRANCESCO MONTE E GIULIA SALEMI

I Fralemi si sono detti addio. E lo hanno fatto dopo aver affrontato presentazioni in famiglia, annunciato progetti di convivenza, trascorso vacanze dagli Stati Uniti a Capri… Oggi, in realtà, sono diventati (quasi) due estranei. I motivi della rottura sono riconducibili alla volontà di Francesco, che ha perso la sicurezza Nei suoi sentimenti, la sicurezza che Giulia possa essere la donna giusta con cui fermarsi e costruire un progetto a lungo termine. Una storia che si ripete per l’ex tronista, che aveva già manifestato un comportamento simile con l’ultima sua ex Paola Di Benedetto conosciuta a L’isola Dei Famosi.

E ancora:

Il crollo è avvenuto la scorsa settimana Milano, quando Monte, che dopo il Gf Vip ha sempre dormito a casa di Giulia, questa volta scelto di separarsi dalla fidanzata. C’è chi dice che il ragazzo fosse in discoteca e non da solo: di certo, se fosse vero, non era con Giulia. E nonostante i due abbiano postato sui social una tenere immagine mentre si mostravano con una maschera colorata in faccia e commenti divertiti (ma senza accenni d’amore) la crisi, la rottura, l’addio erano già in atto

Pare che le ultime foto postate dai due sui social servissero solo per motivi di lavoro, avendo già firmato dei contratti, e per questo i due non avrebbero annunciato prima la fine della loro storia.

Quella foto, dall’apparenza tenera, era frutto di un accordo economico con uno sponsor. E in futuro ce ne saranno ancora perché, una volta sottoscritto un contratto a lungo termine come “influencer e ambassador” con marchi di creme, bevande, vestiti e chi più ne ha più ne metta, la coppia dovrà rispettare gli accordi. Dunque Francesco e Giulia uniti nel lavoro ma separati nella vita. In questi giorni Giulia è in lacrime e inconsolabile.

E secondo i giornalisti di Spy, quel fantasma di nome Cecilia Rodriguez non sarebbe ancora sparito dalla mente di Monte, profondamente segnato da quella relazione per lui indelebile.