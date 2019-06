Francesco Monte commenta la rottura con Giulia Salemi: anche lui sceglie i social

E’ arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Certo i fans della coppia avevano notato un allontanamento nell’ultimo periodo ma pensavano si trattasse di impegni di lavoro. Invece a quanto pare, nonostante Francesco e Giulia fino a pochi giorni fa abbiano pubblicato delle foto insieme sui social, non stanno più insieme. Ad annunciarlo questa mattina è stata Giulia che ha deciso di affidare ai social un lungo sfogo con il quale ha cercato di spiegare i motivi di questa rottura ( leggi qui le parole di Giulia Salemi).

FRANCESCO MONTE COMMENTA LA FINE DELLA STORIA CON GIULIA SALEMI

A poche ore dal messaggio sui social di Giulia, è arrivato anche quello di Francesco che ha pubblicato una storia su Instagram chiedendo rispetto per la fine di questa relazione, rispetto per lui e per Giulia.

Ecco le parole di Francesco sui social:

Giulia ed io abbiamo sempre o quasi condiviso sui social e non, istanti e momenti della nostra vita e della nostra storia. Il nostro viverci, come avrete notato in questi ultimi giorni, non c’è più. Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine. Io e Giulia ci vogliamo e ci vorremmo sempre bene e sappiamo quanto bene ci vuole la gente che ci segue e ci sostiene. Con queste poche righe vi chiedo di rispettarci, prima di tutto come persone, rispettare il momento che stiamo vivendo. Questa è la nostra realtà, la nostra vita privata, quella che ognuno di voi vive tutti i giorni…Se davvero volete dimostrare il vostro affetto o sostegno, fatelo senza giudicare ma con comprensione accettando quelle che sono le decisioni della nostra vita. Con affetto Francesco

Questo il messaggio di Monte sui social. Nei prossimi giorni la coppia ci darà qualche dettaglio in più su questa rottura?