Antonella Clerici al matrimonio di amici e con Vittorio Garrone balla il tango (Foto)

Gran divertimento per Antonella Clerici al matrimonio di una coppia di amici, ovviamente con lei c’era Vittorio Garrone e insieme si sono lanciati addirittura in un tango (foto). Chi segue da sempre Antonella in tv sa bene che il ballo non rientra tra le sue doti ma si è sempre divertita un mondo muovendo alcuni passi pur sapendo di essere negata. Con Garrone al ricevimento in una splendida location per festeggiare le nozze di Paola e Alessio la conduttrice non si è tirata dietro e ridendo abbracciata al suo compagno ha pensato e poi commentato che deve prendere lezioni di tango. Pochi secondi sul suo profilo Instagram e dalle immagini si intuisce che Vittorio sa ballare il tango, non le resta quindi che imparare davvero. Non erano gli unici vip presenti alle nozze, tra gli altri anche Paola Perego e Lucio Presta, Gianni Morandi e sua moglie Anna. Ovviamente tutti insieme hanno anche cantato qualche brano di Morandi.

ANTONELLA CLERICI BELLISSIMA ALLE NOZZE DI AMICI SCEGLIE UNA GONNA DI GIADA CURTI

Sono bellissime le gonne di Giada Curti e Antonella Clerici continua ad indossarle, le stanno benissimo. Camicia nera rigorosamente nella gonna che questa volta è bianca e nera con le rose. Tacchi alti e capelli mossi, make up perfetto e il sorriso di chi è felice. Uno scatto con Paola Perego, le due conduttrici sono amiche da tempo, e il wedding con gli amici a Roma è l’occasione per divertirsi tutti insieme.





La vedremo anche in tv a Lo Zecchino d’Oro con le gonne di Giada Curti? Lo scopriremo presto in attesa anche di altre belle notizie. Il pubblico di Antonella Clerici non vede l’ora di rivederla in un programma tutto suo. Dopo l’addio a La prova del cuoco e qualche azzardo in prima serata dovrà prima o poi arrivare altro per la conduttrice che ha portato la cucina in tv.