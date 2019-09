A Pomeriggio 5 Gennaro Lillio parla della fine della storia con Francesca de Andrè: “Sono andato avanti”

Deluso e anche un po’ amareggiato per come è finita la sua storia d’amore con Francesca De Andrè, Gennaro Lillio, ex protagonista del Grande Fratello, è stato tra gli ospiti della puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi. Il bel modello è stato chiamato in studio a parlare per la prima volta in tv della fine della sua storia con Francesca. La conduttrice prova a chiedere che cosa è successo e Gennaro ribadisce quello che ha raccontato in queste settimane: parla di alti e bassi, di visione diversa della vita. La D’Urso però pensa che ci debbano essere dei motivi ben più seri per la fine di questa storia. Gennaro spiega che non ha parlato di tradimento perchè l’incontro o il chiarimento tra Francesca e Giorgio, il suo ex fidanzato, è avvenuto dopo quando la storia era finita. Spiega però che pensa che Francesca non aveva nulla da chiarire con Giorgio anche perchè si erano visti in tv. Inoltre pensa che più che chiarire con il suo ex avrebbe potuto trovare del tempo per vedere magari lui…Per questo c’è rimasto male…

POMERIGGIO 5 LE PAROLE DI GENNARO LILLIO SULLA FINE DELLA STORIA CON FRANCESCA DE ANDRE’

Signoretti però non ci sta e approfittando anche della presenza di Fabrizia, la sorella di Francesca, chiede se pensano che ci sia stato un tradimento. “Sei stato umiliato, sei stato insultato, ti ha messo il guinzaglio e a te ti stava bene” ha detto il direttore di Nuovo. Gennaro però ha spiegato che nella casa la situazione era diversa e quindi ha scelto di perdonare Francesca nonostante tutto. “Rispetto e amore devono andare a braccetto” ha detto Signoretti spiegando che questa storia non doveva forse nascere.

Nella puntata viene inoltre letta una lettera che Giorgio ha affidato alla rivista DiPiù . Nella lettera scrive che ama ancora Francesca. Gennaro replica: “Io sarò anche noioso ma sono una persona sana.” E spiega: “Io voglio dire che non tradisco le donne perchè per me le donne non sono uno sfizio.”

In merito invece alla scelta di Francesca di non andare in Sardegna da suo padre, Gennaro non vuole commentare dicendo che queste cose fanno parte della loro vita privata e non se la sente di parlarne.

“Le auguro il meglio, io le voglio bene. I miei sentimenti per lei erano veri. I suoi non lo so. Il nostro passato però non deve influenzare il nostro presente. Lei ha da risolvere dei cassetti, deve risolvere delle cose del passato. Io sono andato avanti, sono stato male, molto male, oggi sto bene e mi sento felice” ha concluso Gennaro.