Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme ma solo per il primo giorno di scuola (FOTO)

La notizia della separazione tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti è arrivata come un fulmine a ciel sereno a inizio luglio. Si stentava a credere che la coppia fosse in crisi e invece, i due si sono lasciati avviando anche le pratiche per il divorzio. E mentre Eros inizia la sua nuova vita da single come “cavaliere solitario” così si definisce sui social, Marica ha già un nuovo amore. La modella infatti fa coppia con l’imprenditore Charley Vezza con il quale ha trascorso una breve ma intensa vacanza a Ibiza. Marica ed Eros però sono molto legati soprattutto per amore dei loro figli. Non a caso, questa settimana è possibile sfogliare un servizio sulla rivista Chi che ci mostra proprio le foto di Eros e Marica di nuovo insieme. Il che non significa che i due sono tornati insieme ma che si comportano da genitori maturi al fianco dei loro adorati figli. E come tutte le mamme e i papà, anche loro insieme accompagnano i bambini al primi giorno di scuola! La rivista Chi pubblica nel numero in edicola questa settimana un servizio dedicato proprio a Eros e Marica.

MARICA PELLEGRINELLI ED EROS RAMAZZOTTI INSIEME PER PORTARE I FIGLI A SCUOLA

Eros e Marica quindi di nuovo insieme ma solo per amore dei bambini. Il settimanale “Chi” li ha fotografati mentre accompagnano la loro primogenita Raffaela Maria al suo primo giorno di scuola, insieme anche a Gabrio Tullio. Sorridenti e rilassati, il cantante e la modella sembrano davvero aver trovato la loro stabilità. Del resto Eros in queste settimane si è molto speso anche sui social per difendere la sua ex moglie, descrivendola come una mamma davvero perfetta.

Certo dopo la pubblicazione delle prime foto di Marica al fianco di Charley non ha aggiunto altro ma immaginiamo che i due vogliano tenere per loro delle considerazioni sulle scelte fatte dalla modella.

I due sorridono e sembrano sereni in compagnia dei loro bambini ed è questo quello che più conta!