Marica Pellegrinelli dimentica Eros: per lei l’estate si tinge d’amore al fianco di Charley Vezza (FOTO)

Vi avevamo detto ieri che nel numero di Chi in edicola questa settimana ci sarebbe stato un servizio molto approfondito dedicato a Marica Pellegrinelli e infatti, sono state pubblicate anche on line, le prime foto dell’ex moglie di Eros Ramazzotti al fianco del suo nuovo amore. La notizia che Marica avesse un fidanzato, data da Alberto Dandolo poche ore dopo l’annuncio del divorzio tra Eros e la modella, era stata accolta come una sorte di eresia. E invece a quanto pare nella vita di Marica c’è davvero un altro uomo che ha rubato il suo cuore. Come potrete vedere dalle foto pubblicate sulla rivista Chi, Marica e Charley hanno passato qualche giorno insieme a Ibiza. Sulla rivista Chi vengono pubblicate le prime foto che mostrano i due piccioncini in teneri atteggiamenti: li vediamo insieme mano nella mano, li vediamo baciarsi al mare alla luce del sole. E’ chiaro che i due non abbiano nulla da nascondere e che senza problemi, possano dire a tutti di essere una coppia.

MARICA PELLEGRINELLI E CHARLEY VEZZA INSIEME A IBIZIA: TUTTE LE FOTO SU CHI

Vediamo le foto pubblicate questa settimana sulla rivista Chi

Come si può vedere dalle foto pubblicate dalla rivista Chi, i due sembrano essere molto affiatati. Dai baci al mare alle coccole in spiaggia. Charley e Marica sembrano davvero molto uniti anche se, non mancano già le polemiche in merito a questa coppia. Si dice infatti che la madre di Vezza non veda di buon occhio questa relazione, sarà vero?

Vezza è il rampollo di una famiglia della Milano bene, a capo di un’azienda di design. Lui e la Pellegrinelli si sono conosciuti a Milano ad aprile durante la Fashion Week pare che si siano subito piaciuti ma che la relazione, almeno secondo quanto si legge sulla rivista Chi, sia iniziato solo ora, dopo la separazione di Marica da Eros. Ma non tutti la pensano esattamente in questo modo…