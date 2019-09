Temptation Island Vip, Ciro Petrone e Federica si sono lasciati? Cosa è successo dopo la squalifica

Chi ha visto la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island Vip sa benissimo che una delle coppie è stata squalificata. Si tratta di Ciro Petrone e della sua fidanzata Federica Caputo. Il noto attore ha infranto il regolamento del programma di Canale 5 perché sentiva troppo la mancanza della sua fidanzata e ha deciso di raggiungerla. La bella Federica, dal canto suo, non ha però preso bene il comportamento e la scelta di Ciro. La Caputo avrebbe preferito vivere ancora l’esperienza nel villaggio di Temptation Island Vip e capirne di più sulla sua relazione. In questo modo Ciro Petrone ha fatto innervosire la sua fidanzata e, ad oggi, la loro situazione sentimentale non sembra del tutto chiara.

Ciro Petrone e Federica Caputo si sono lasciati dopo Temptation Island Vip? Le parole di Gabriele Parpiglia

Mentre Ciro Petrone e Federica Caputo non sono ancora tornati attivi sui social network, il giornalista Gabriele Parpiglia, nonché autore di Temptation Island Vip, ha parlato proprio della coppia sul suo profilo Instagram. Ciro Petrone e Federica Caputo stanno ancora insieme o si sono lasciati dopo la squalifica dal programma? “Ha avuto un piccolo cedimento. Il ragazzo sicuro , dalla battuta veloce, con quella faccia che ‘spacca’ (perché credetemi lui davvero ha un dono naturale; a Natale sarà al cinema con Matteo Garrone nel nuovo Pinocchio) improvvisamente svanisce” afferma Parpiglia riferendosi a Petrone. “Chiede l’acqua, poi acqua e zucchero, poi diventa bianco. Ed è lì che il filo tra: vado, so quello che faccio, sono sicuro dei sentimenti, gestisco tutto; ma tutto si sgretola. E anche l’uomo, il ragazzo più sicuro al mondo, diventa piccolino. Questo post è un mio parere esclusivamente da amico” continua nel post Instagram. “Lei aveva BISOGNO di questo viaggio perché la loro storia aveva conosciuto un treno pieno di fiducia… persa. Ma di lì a poco: la fuga di Ciro. L’eliminazione. Lei che urlava ‘No, non è giusto’. Lo avete visto… Oggi tra le mille cose fatte, il mio pensiero era fermo alla grande fuga. Ha sbagliato? Ha fatto bene? Ho letto quasi tutti i vostri messaggi. Per alcuni Ciro è stato un’egoista. Per altri eroe romantico che ha fatto esplodere un gesto d’amore, con la follia di chi ama follemente” ha proseguito Parpiglia.

Temptation Island Vip news, Ciro Petrone e Federica stanno ancora insieme? Parpiglia tifa per l’amore

“Giusto o Sbagliato? Credo che lo possa dire solo una persona: ed è Federica. Sarà lei il metro per confermare se la reazione di Ciro era una lotta contro i sensi di colpa o astinenza verso l’amore puro” ha scritto ancora Gabriele Parpiglia nel suo lungo post su Instagram. Nessun indizio però su quale sia l’attuale situazione tra Ciro Petrone e la sua Federica Caputo. Gabriele Parpiglia afferma di tifare per l’amore ma nemmeno lui, pare, sa che cosa è successo di preciso dopo Temptation Island Vip: “Per amore chissà se ha perso o ritrovato la sua Federica”.

E quindi la bella Federica avrà deciso di perdonare il suo fidanzato Ciro dopo il comportamento che l’attore napoletano ha avuto durante la partecipazione a Temptation Island Vip oppure ha voluto chiudere in maniera definitiva questa storia d’amore? Probabilmente saranno i due diretti interessati a spiegare, molto presto, come stanno le cose tra di loro. Noi vi terremo sicuramente aggiornati e intanto vi chiediamo che cosa ne pensate di questa situazione. Fateci sapere il vostro pensiero nei commenti.