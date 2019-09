Temptation Island VIP 2019: Ciro Esposito si fa squalificare, ecco perché

La seconda edizione di Temptaton Island Vip ha tagliato il nastro di partenza: il celebre reality show Mediaset con protagonisti personaggi famosi; in questa edizione 2019 alla conduzione ci sarà Alessia Marcuzzi. Nonostante sia stata solo la prima puntata, nel corso delle oltre tre ore e mezza di trasmissione siamo riusciti ad intuire quali sono le coppie che rischiano di uscire come single e quali invece sono virtualmente salve.

In attesa di sapere quale sarà il verdetto sulla coppia composta da Pago e Serena Enardu, una coppia ha già lasciato il villaggio di Temptation Island VIP 2019 dopo una sola puntata. Di chi si tratta? Ci riferiamo alla coppia composta da Ciro Petrone e la sua fidanzata Federica Caputo.

Ma come è partita la squalifica per Ciro Petrone e la sua fidanzata Federica Caputo? È presto detto. Il tutto nasce verso la fine della prima puntata, sostanzialmente nell’unico segmento di trasmissione dedicata al giovane attore partenopeo.





Ciro Petrone confessa senza mezzi termini ad Alessia Marcuzzi di aver accettato di separarsi dalla sua fidanzata “per gioco” ma che – a pochi giorni di distanza dalla partenza di questo esperimento – lui non sente altro se non la mancanza della sua amata. Petrone vorrebbe tornare a starle vicino ma non può perché le regole del gioco vietano incontri fuggiaschi.

Dunque, per tornare ad abbracciare la sua amata, a sorpresa, invoca immediatamente un falò di confronto. La sua fidanzata Federica, stupita dalla richiesta riportatale da Alessia Marcuzzi chiede un attimo di riflessione sul da farsi. Alla fine, però, incalzata da Anna Pettinelli e dalle altre fidanzate, Federica decide di non accettare l’incontro al falò di confronto.

Ciro Esposito ci rimane davvero male; dopo una notte passata in camera da letto a discutere di quanto accaduto con Pago, il cantante si mette a letto. Il mattino seguente Ciro commette una follia: correndo raggiunge la barriera di scogli che separa il villaggio degli uomini con quello delle donne; poi lo scavalca e – inseguito da produzione e cameraman – arriva finalmente a riabbacciare la sua amata.

A quel punto Alessia Marcuzzi arriva nel villaggio delle fidanzate per mettere le cose in chiaro: Ciro Petrone ha infranto il regolamento del programma e dunque è squalificato assieme alla sua fidanzata.