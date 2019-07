Temptation Island vip 2019 con Alessia Marcuzzi: ultime news coppie e promo (VIDEO)

E’ arrivato il primo promo ufficiale della seconda edizione di Temptation Island Vip. Il promo è andato in onda prima della fine di Temptation Island, nel corso delle pause pubblicitarie. Come era stato annunciato qualche giorno fa, a condurre il programma sarà proprio Alessia Marcuzzi che nel promo rivela “Non vedo l’ora di partire per questa avventura” e noi ci auguriamo di cuore che prenda questa nuova missione con lo spirito giusto e si lasci guidare dal cuore e non dalla scaletta! Considerazioni a parte, quali sono le ultime news su Temptation Island Vip 2019 e sulle coppie che dovrebbero partecipare al programma in partenza nel mese di settembre ? Lo scopriamo insieme, ecco le news per voi.

“È nella separazione che si capisce la forza con cui si ama. Ha inizio un nuovo viaggio, una nuova temptation island vip e io non vedo l’ora ” è questa la frase del promo in cui Alessa Marcuzzi annuncia la sua presenza. Dopo Simona Ventura tocca quindi ad Alessia, prendere in mano le redini del programma.

TEMPTATION ISLAND VIP 2019: LE ULTIME NEWS SULLE COPPIE

Ma chi sono le coppie che parteciperanno al programma? Per il momento nessuna news ufficiale ma solo tante voci che vengono spesso smentite da chi invece lavora nel mondo di Maria De Filippi.

Secondo Alberto Dandolo, che ha scritto la notizia per la rivista Oggi, le due coppie ufficiali sono quelle formate da Alex Belli e la sua fidanzata Delia e quella formata da Nathalie Caldonazzo e dal suo fidanzato Andrea Ippoliti. Ma sarà vero? Al momento in merito dall’ufficio stampa del programma non sono arrivate conferme o smentite.

Per quanto riguarda le altre coppie i nomi che circolano in rete sono: Teresa Langella e Andrea Dal Corso, Aida Yespica e Geppy Lama, Stefano Laudoni e Giorgia Crivello, Lory Del Santo e Marco Cucolo, Rebecca Staffelli e Alessandro Basile, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni.

Sarebbe interessante vedere Andrea Dal Corso e Teresa Langella insieme nel programma durante il quale, lo scorso anno, erano invece tentatori. Un’altra coppia che potrebbe sbarcare in Sardegna è quella formata da Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge.

Ed ecco il promo ufficiale:

E voi chi vorreste vedere ?