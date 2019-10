Ilaria D’Amico e Buffon in giro con i figli e lei colpisce con il suo outfit autunnale (Foto)

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico non passano inosservati in giro tra una città e l’altra e i paparazzi questa volta li hanno beccati a Milano (foto). Con la coppia ci sono anche il figlio di Ilaria, Pietro Attisani, e il piccolo Leopoldo Mattia Buffon. Dopo la breve parentesi del portiere nel PSG è tornato alla Juve e quindi è di nuovo in Italia, più vicino alla sua famiglia, ai suoi tre figli. Lui premuroso e attento come sempre, Ilaria D’Amico che coccola tutti e colpisce ancora una volta con un suo outfit. E’ arrivato l’autunno e sono tornati gli stivali della bella giornalista che però non ha messo del tutto da parte l’estate e forte della sua forma fisica indossa anche un bel paio di pantaloni bianchi, aderenti, con un maglioncino corto. Entrambi sono poco social, Buffon sul suo profilo parla solo di pallone, ci pensa però il gossip a parlare di loro due.

ILARIA D’AMICO E GIGI BUFFON A MILANO TRA PASSEGGIATA E DOLCI

Il più piccolo della famiglia è sempre in cerca di coccole e la sua mamma anche con i tacchi è sempre pronta e affettuosa. Buffon è più sereno che mai, ha scelto di rivivere alla Juventus le emozioni di un tempo, quelle del calcio italiano e allo stesso tempo anche per i figli nati dal matrimonio con Alena Seredova tutto è più semplice.





Look casual per tutti e non si può che ammirarli ma in una recente intervista Ilaria ha commentato: “Stando alle foto che pubblicano di noi, io e Gigi passiamo la vita avvinghiati – proseguendo – Ci vogliamo molto bene ma non è esattamente così… Facciamo la nostra vita, usciamo, ma evitiamo i posti mondani e proviamo a vivere una vita piuttosto riservata” poi puntuale arriva il paparazzo giusto al momento giusto per chi adora il gossip.