Il vero matrimonio di Ronn Moss, l’attore ha organizzato le nozze da favola con Devin Devasquez (Foto)

Ronn Moss, certo più noto a tutti come Ridge di Beautiful, è un vero romantico nella vita reale, innamoratissimo di sua moglie, ha organizzato una meravigliosa sorpresa per lei, il loro matrimonio (foto). Dieci anni dal loro primo sì e Ronn Moss ha voluto festeggiarli con Devin Devasquez a Roccella Jonica, in Calabria. L’Italia è la sua seconda casa e il 28 settembre, data dell’anniversario, era in concerto in provincia di Reggio Calabria con il suo tour musicale USA meet Italy, con lui ovviamente anche sua moglie. Ha organizzato tuto di nascosto, ha scelto anche l’abito bianco per la sua sposa, lei lo ha saputo solo il giorno prima. Si sono detti di nuovo sì dieci anni dopo e l’attore lo ha raccontato alla rivista Oggi spiegando anche il perché ha scelto proprio la Calabria per un momento così importante della sua vita. Un matrimonio che avremmo potuto scambiare facilmente per una scena sul set di Beautiful, invece è vita reale, un matrimonio da favola, solo che Ronn e Devin si amano davvero.

LA SORPRESA PIU’ ROMANTICA PER LA MOGLIE DI RONN MOSS

“Ho maturato questa idea appena ho saputo di questa data in Calabria perché coincideva con il nostro anniversario; consideriamo ormai l’Italia la nostra seconda casa. Abbiamo passato qui gli ultimi sei mesi e questa coincidenza mi è sembrata perfetta per risposarci” ha spiegato al settimanale Oggi aggiungendo i dettagli sulla cerimonia: “È stata una cerimonia intima, riservata agli amici più cari e celebrata proprio da un’amica nei bellissimi spazi dell’Hotel Parco dei Principi di Roccella Jonica. Ci siamo davvero commossi nel momento in cui ci siamo scambiati le promesse. Ci è sembrato di ritornare indietro nel tempo”.





A piedi nudi ma tutto scelto nel dettaglio, tutto organizzato in stile americano e in base ai gusti della sposa ma la cena era a base di pesce con i piatti tradizionali italiani che Ronn adora, i vini toscani e pugliesi di cui è esperto e tanto amore. Per loro dieci anni di matrimonio sono volati, tutto procede a gonfie vele, non come Beautiful.





