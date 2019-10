Il matrimonio di Rafael Nadal, pochissime le foto degli sposi e nozze blindate (Foto)

Sono pochissime le foto del matrimonio di Rafael Nadal e Maria Xisca Perello, ovviamente ufficiali; giusto quelle per ammirare i loro abiti, soprattutto quelli della sposa (foto). Nozze private, blindatissime per il campione di tennis e la sua compagna, 33 anni lui, 31 lei e insieme da 15 anni. Una storia d’amore lunghissima, meravigliosa; Xisca, assicuratrice in banca, ha sempre seguito la sua carriera. Per quanto siano ricchi hanno però scelto la semplicità restando come sempre molto riservati. Una vera favola d’amore, di quelle rare da vedere. Su Instagram pochissime le foto di Nadal e la sua compagna nel giorno del sì. La cerimonia è stata celebrata il 19 ottobre a Sa Fortalesa, vicino Maiorca; sembra che gli invitati fossero circa 350 e tra questi ovviamente anche nomi importanti del mondo dello sport come David Ferrer, Feliciano López, Jaume Munar, Albert Costa e Marc Lopez. Anche i reali Juan Carlos e Sofia erano alle nozze del campione me tutti non hanno toccato il cellulare durante il sì.

DEL MATRIMONIO DI NADAL E XISCA PERELLO SOLO DUE FOTO PUBBLICATE DALL’ATELIER

Solo due scatti per ammirare l’abito bianco della sposa firmato da Rosa Clarà. Nadal ha invece indossato un abito sartoriale di Brunello Cucinelli. Fresco e delicato l’abito di Maria Xisca, una gonna svasata con strascico legegro, maniche lunghe, girocollo e corpino di pizzo francese in stile Art Deco con micro strass incastonati.





Doppio abito bianco per lei che la sera al party ha scelto un vestito più sensuale con scollo all’americana e schiena scoperta. Tutto Made in Italy per Rafa Nadal con il tight grigio di Brunelllo Cucinelli. Solo nel 2015 la coppia ha ufficializzato la relazione; il campione non parla del loro amore, lei lo stesso, riservati sempre, solo un’occasione hanno parlato di rispetto reciproco confidando “Comprensione, rispetto e indipendenza, questi sono gli elementi cardine della nostra relazione”.





Il matrimonio di Rafael Nadal, pochissime le foto degli sposi e nozze blindate (Foto) ultima modifica: da