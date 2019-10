Il matrimonio del pronipote di Napoleone è da favola ma l’abito della sposa non è il più bello (Foto)

Jean-Christophe Napoléon Bonaparte era il rampollo più desiderato di Francia ma il pronipote di Napoloene ha sposato la contessa Olympia von und zu Arco-Zinneberge e questo matrimonio resterà nella storia (foto). Sono ufficialmente marito e moglie, Napoleone Bonaparte e Olympia si sono sposati il 19 ottobre ovviamente per amore ma richiamano alla memoria un’altra unione, quella tra Napoleone Bonaparte che, nel 1810, sposò l’arciduchessa d’Austria Maria Luisa, in questo caso nessun romanticismo. Lasciando da parte la storia e la politica restiamo su temi più leggeri e dopo avere ammirato l’amore e la complicità dei due sposi scopriamo chi ha firmato l’abito della sposa.

IL MATRIMONIO REALE DI JEAN-CHRISTOPHE NAPOLEONE BONAPARTE E OLYMPIA VON ARCO-ZINNEBERG

Olympia ha indossato un abito bianco firmato Oscar de la Renta e non è l’abito da sposa più bello che abbiamo visto ma ognuno ha il proprio gusto. Di certo senza il coprispalla indossato per la cerimonia sarà stato più carino; tiara di diamanti e orecchini con zaffiri per completare in modo perfetto. La location scelta per la cerimonia religiosa la cattedrale di Les Invalides a Parigi, dove riposano le spoglie di Napoleone.





Presenti alle nozze le teste coronate di mezza Europa e tra tutti in rappresentanza della famiglia reale inglese Beatrice di York con il fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi, loro ci emozioneranno con il sì nel 2020. Il fidanzamento di Jean-Christophe Napoleon e Olympia Von Arco-Zinneberg era stato invece annunciato ufficialmente a maggio ma ben più romantico è stata la proposta di matrimonio: “Quando ho incontrato Olympia mi sono tuffato nei suoi occhi e non nel suo albero genealogico” ha raccontato lui che un giorno durante una romantica passeggiata sotto la neve nella foresta sul lago di Ginevra le ha regalato un anello meraviglioso con un diamante di 40 carati estratto dalla corona dell’imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III.





