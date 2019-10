Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, un’altra discussione al parco ma ci sono anche la bambine (Foto)

Da poco Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno festeggiato il quinto anniversario di matrimonio, nessuna crisi all’orizzonte nonostante i tanti pettegolezzi ma l’amore come sempre non è bello se non è litigarello ed ecco un’altra piccola discussione per la coppia (foto). Un po’ di tensione, questo riporta il settimanale Diva e Donna, e dalle foto dei paparazzi si nota il muso lungo di Michelle e questa volta quello più arrabbiato sia Trussardi. Cosa è successo tra marito e moglie? Non lo sapremo mai ma tutto si è risolto in breve tempo, almeno al parco. Con loro ci sono le bambine e ci sono anche i fotografi pronti a scattare tutto. Le occhiatacce ci sono, se le scambiano più volte, la tensione c’è e lui sgrana gli occhi; forse è la prima volta che Trussardi è così infastidito, in genere la più arrabbiata è la conduttrice e showgirl. Questa volta però Michelle abbassa lo sguardo.

TOMASO TRUSSARDI E MICHELLE HUNZIKER SU DIVA E DONNA

A Michelle non resta che tornare alla panchina, è pensierosa, la protegge un po’ il suo cappellino con visiera. Guarda le sue bimbe giocare con il papà e poi è la più piccola che corre da lei a coccolarla. Passano i minuti e i giochi e si stempera anche la tensione, la famiglia torna a casa, si va a fare merenda e la gioia delle piccole Sole e Celeste fa passare tutto.

MICHELLE HUNZIKER E TOMASO TRUSSARDI LA LITE IN SPIAGGIA

Magari al riparo da occhi e orecchie indiscrete la Hunziker e Trussardi avranno proseguito la discussione chiarendo tutto. Più volte Michelle ha confidato che è ovvio litigare, che capita anche a loro e che seguiti dai paparazzi può capitare anche di farlo davanti a tutti, come tutte le coppie.