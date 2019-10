Andreas Muller e Veronica Peparini per Hallowen scelgono Disneyland Paris (FOTO)

Lo abbiamo visto danzare con i Vip nella prima edizione di Amici Celebrities. Andreas Muller è uno dei ballerini professionisti più amati nella scuola del programma di Maria de Filippi, oltre a essere certamente uno dei migliori. Il Talent ha regalato ad Andreas grandi soddisfazioni: oltre alla vittoria infatti, nel suo percorso ha incontrato una persona speciale che oggi è la sua compagna. Il rapporto con Veronica Peparini infatti va a gonfie vele. Lei che è stata la prima a credere in lui, oltre al grande talento di un ballerino speciale, ha visto sicuramente altro. Un uomo da amare, con il quale passare la sua vita. E oggi Veronica e Andreas sono amatissimi anche sui social e molto seguiti.

Per questo i fans si chiedono che cosa avranno fatto per Halloween! La risposta arriva direttamente dal profilo Instagram di Andreas. Ormai i vip sono meglio dei paparazzi e ci raccontano giorno per giorno tutto quello che fanno! Per il onte di Ognissanti del 2019, Andreas e Veronica hanno scelto la Francia: tappa a Disneyland Paris per la coppia!

VERONICA PEPARINI E ANDREAS MULLER INSIEME PER HALLOWEEN SI VA A PARIGI

Ed ecco il dolce commento pubblicato sui social da Andreas:

Staccare la spina per Halloween.

Fa bene a noi stessi e ai rapporti, ti ricarica prima di tornare a lavoro.

Quale posto migliore di Disneyland? Dove ti senti sempre un bambino e ogni piccola cosa ti fa venire il sorriso. Passate delle belle giornate noi torniamo subito.

🏰 🎃 💏

Ed ecco alcune foto che ci mostrano il soggiorno di Andreas e Veronica in Francia.

Non possiamo che augurare alla coppia di godersi questi giorni di meritato relax. Buon Halloween!