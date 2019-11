A Pomeriggio 5 l’ex fidanzato gay di Taylor Mega parla del loro amore speciale

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 4 novembre 2019 si è parlato nella seconda parte di gossip, storie d’amore e molto altro. Tra gli ospiti anche l’ex fidanzato di Taylor Mega. La sua presenza fa notizia perchè qualche giorno fa su Novella 2000 è stata pubblicata una intervista del ragazzo. Il giovane infatti ha raccontato di aver avuto una storia con Taylor. La cosa particolare è che Alberto De Pisis è gay ma quando ha incontrato la Mega ha provato qualcosa che lo ha spinto a iniziare una relazione con lei.

ALBERTO DE PISIS PARLA DI TAYLOR MEGA LA SUA EX FIDANZATA A POMERIGGIO 5

“Io conobbi un’altra Taylor, una fragile e non femme fatale come appare oggi sullo schermo. – esordisce il ragazzo, che prosegue – L’ho conosciuta nel 2018 ed era ancora sconosciuta al pubblico. Nacque una simpatia, una conoscenza… lei sapeva delle mie tendenze sessuali. A inizio agosto ha iniziato a vedermi in modo diverso e a farmelo capire… Eravamo in auto in autostrada e mi disse che provava delle cose per me.. e io mi sono sentito destabilizzato, ero molto affascinato dalla sua dolcezza.” Il racconto del ragazzo prosegue: “C’è stata una storia, voluto con insistenza da lei, che è stato però vero, sincero e puro e senza alcun tipo di interesse mediatico perché lei non era ancora conosciuta.”

E in effetti la storia non era finita sui giornali perchè non ce ne era motivo visto che Taylor è diventata popolare, almeno sui media tradizionali, solo nell’ultimo anno, in particolare dopo un flirt con Flavio Briatore. Poi l’esplosione sui social con i suoi milioni di followers e negli ultimi mesi anche la presenza in tv per acchiappare un altro tipo di pubblico.

Ed ecco che oggi anche per il suo ex fidanzato c’è spazio nel salotto di Pomeriggio 5. Qualche giorno fa Taylor sui social, in risposta alle domande dei fans dopo l’intervista per Novella aveva spiegato che Alberto per lei è stato importante e avrà sempre uno spazio nel suo cuore.