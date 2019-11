Federica Panicucci e Marco Bacini pronti per il matrimonio? Spunta il brillocco

Non solo un party da sogno, le rose rosse e un viaggio nel fine settimana dopo il compleanno. Pare proprio che Federica Panicucci da Marco Bacini abbia ricevuto un dono più che speciale per il compleanno! Sarà vero oppure no? Dalle foto sui social sembra spuntare un brillocco, il famoso anello di fidanzamento che la conduttrice di Mattino 5 mostra forse per la prima volta nell’ultima foto che ha postato su Instagram. Pare che il regalo sia arrivato pochi giorni fa anche se altre fonti rivelano che la Panicucci sfoggiava questo anello già da qualche tempo ( potrebbe essere un dono per i 50 anni, un regalo quindi due anni fa). Come si può vedere nelle foto sui social però, questo anello sembra diverso da quelli che la Panicucci sfoggiava fino a qualche giorno fa. Essendo un anello di fidanzamento avrebbe dovuto sfoggiarlo in altre occasioni se fosse arrivato già da tempo! Ma in ogni caso, sembra che i due piccioncini, anello di fidanzamento a parte, siano pronti per il grande passo. Del resto anche i fans della coppia sono tutti schierati dalla parte di Marco e Federica che brillano grazie al loro grande amore! Da quando Marco Bacini è entrato nella vita della conduttrice, la Panicucci vive una seconda giovinezza, dal punto di vista sentimentale chiaramente. Dopo la fine della storia d’amore e del suo matrimonio con DJ Fargetta, adesso nella vita di Federica c’è Marco!

Vediamo alcuni scatti di questa bellissima storia d’amore.

FEDERICA PANICUCCI E MARCO BACINI INSIEME: PAZZI D’AMORE

Che ne dite, per la coppia è arrivato il momento di convolare a nozze? Dopo il primo matrimonio nel 2006 e la separazione nel 2015, per Federica Panicucci è arrivato il momento del secondo si con il fidanzato Marco Bacini?