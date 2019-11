Ilary Blasi e la famiglia Totti al completo per la festa di compleanno di Cristian (Foto)

Dopo i dolci auguri al figlio Cristian che ieri ha compiuto 14 anni, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno riunito parenti a amici per festeggiare il compleanno del loro primogenito (foto). Solo uno scatto della serata e a pubblicarlo sul suo profilo Instagram è stato l’ex calciatore. Ilary ha invece continuato a postare le foto del suo Cristian da piccolo. Cena al ristorante La Villetta del 1940, noto locale della capitale, festa in famiglia per il principe di casa Totti. La foto scelta da Francesco è la più classica, il festeggiato davanti alla torta dopo aver soffiato sulle candeline, in braccio ha la piccola Isabel e dietro ci sono mamma, papà e Chanel che sorridono all’ennesimo scatto. Abito in perfetto stile Ilary Blasi per la conduttrice, jeans e t-shirt per padre e figlio. Un giorno speciale festeggiato con una semplice cena ma la famiglia è sempre presente. Con loro anche altre persone, immaginiamo i parenti e gli amici più cari.

I TOTTI FESTEGGIANO I 14 ANNI DI CRISTIAN

Il primo figlio di Ilary e Francesco Totti è ormai un teenager, da sempre l’orgoglio di mamma e papà, come gli altri due figli. Una cena arrivata dopo i tanti auguri sui social, le foto postate, le frasi tenere, le canzoni dedicate a lui che magari apprezzerà tutto di più quando sarà più grande. Questa volta anche Cristian sorride nella foto di famiglia con la sua torta; in genere non adora le foto ed è sempre un po’ imbronciato. Happy Birthday cantato da Steve Wonder accompagno lo scatto.





Fa sorridere anche il commento di risposta di Francesco agli auguri di Ilary: “Con te sempre… ti amo” aveva scritto la conduttrice a suo figlio. Di risposta l’ex capitano ha commentato: “Futuri sposi”. Ironia ed emozioni e la loro famiglia è sempre tra le più belle.