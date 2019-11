Francesco Totti, gli auguri più dolci al figlio e poi shopping e allenamento tutti insieme (Foto)

Gli auguri social di Francesco Totti per suo figlio Cristian sono dolcissimi, il primogenito compie oggi 14 anni e l’ex calciatore sceglie con cura le foto, la canzone e la frase più semplice e dolce (foto). “Stai crescendo in fretta! Buon compleanno amore mio” con un selfie scelto tra i tanti, quelli che ogni padre adora scattare con il proprio figlio che sta diventando grande, e lui è il grande di casa. Quando Ilary Blasi e Francesco Totti si sono sposati il 19 giugno del 2005 erano già in dolce attesa; poi sono arrivate le principesse di casa, Chanel che ha 12 anni e Isabel che ne ha solo 3. Una famiglia come tante, certo molto fortunata, una famiglia bellissima che questa settimana troviamo anche sulla rivista Chi tra shopping e corsa al parco per tenersi in forma tutti insieme. I Totti sono seguitissimi sui social e continuano a stupire per la loro semplicità in famiglia.

FRANCESCO TOTTI DEDICA A SUO FIGLIO CRISTIAN PICCOLA STELLA DI ULTIMO

Una serie di foto di Cristian scattate dal suo papà, dall’allenamento in palestra, al relax sul divano, la foto allo stadio, quella a tavola davanti a un piatto di spaghetti con le vongole che forse Cristian non adora e poi un bel sorriso di entrambi in gelateria; proseguono gli auguri dell’ex capitano della Roma per il compleanno di suo figlio che sempre sui social ha aggiunto un’altra dedica, parte del brano di Ultimo Piccola Stella.





Sulla rivista Chi questa settimana ci sono ancora una volta loro, tutti e cinque insieme, i Totti. Francesco e Cristian impegnati nello shopping di lusso, insieme acquistano una borsa molto costosa, forse il regalo per zia Melory, la sorella di Ilary, che ha da poco compiuto 30 anni. Ovviamente alla festa della zia c’erano tutti, proprio come fanno tutte le famiglie, pronte a festeggiare tutti insieme.