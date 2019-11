Le foto della luna di miele di Simona Ventura e il regalo di Giovanni Terzi (Foto)

Una luna di miele anticipata per Simona Ventura e Giovanni Terzi ma in realtà è il loro modo per annunciare il matrimonio (foto). La rivista Oggi dedica una copertina alla coppia e all’interno l’intervista con le rispettive dichiarazioni d’amore, ciò che ognuno ha trovato nell’altro fino a giungere alla voglia di sposarsi di nuovo. Simona Ventura parla di un regalo che le ha fatto il suo fidanzato ed è un dono che non pensava sarebbe arrivato. E’ tutto deciso ma non rivelano ancora i dettagli delle nozze anticipano solo che si sposeranno il prossimo anno, il 2020 per Simona e Giovanni sarà il loro anno. Intanto, si godono la vacanza alle Mauritius, la loro prima vera vacanza da soli, la luna di miele anticipata perché per loro è come se fossero già marito e moglie. Non ci sperava più la conduttrice e lo racconta al settimanale Oggi e lui non resta in silenzio ma aggiunge la dichiarazione più dolce.

IL REGALO DI GIOVANNI TERZI A SIMONA VENTURA

“Sin dalla prima sera dentro me ho sentito che l’avrei amata. Dovevo ancora baciarla e già sapevo che non ci saremmo più lasciati. È lei che aspettavo. Simona è una donna di una dolcezza e di una generosità incredibile con chi ama. Mi sono innamorato di lei anche per come ama i suoi figli e la sua famiglia. Una donna così non poteva non essere speciale” ed è Terzi che per la prima volta si sbilancia fino in fondo, è con lei che vuole passare il resto della sua vita.





Presto andranno a vivere insieme, tutti insieme perché hanno previsto le stanze per tutti i loro figli. “Il mio fidanzato mi ha regalato un sogno” ha confessato al settimo cielo SuperSimo: “Grazie a lui siamo una grande famiglia felice!” non potrebbe desiderare di più.