A casa di Belen e Stefano De Martino Natale in anticipo e la showgirl chiede spiegazioni al marito (Foto)

Belen Rodrigiez non ha già addobbato l’albero di Natale come hanno fatto altre colleghe e non c’è nessun addobbo natalizio in casa ma Stefano De Martino ha voluto anticipare tutto travestendosi da Babbo Natale (foto). Gli saranno forse mancati alcuni momenti con suo figlio Santiago ma in realtà Belen non riesce a capire il motivo della sua trasformazione. Santi non è più così piccolo, capisce subito che sotto la barba bianca e dietro il vocione c’è il suo papà ma sta al gioco e si diverte sedendosi sulle sue gambe. La Rodriguez riprende tutta la scena e poi ovviamente la condivide su Instagram, l’atmosfera racconta tutta la felicità della famiglia ed è per questo che non c’è bisogno di attendere il Natale. Stefano ha voglia di giocare come fa spesso con il figlio Santiago, arriva nel salone di casa invecchiato e con gli occhiali da vista.

STEFANO DE MARTINO BABBO NATALE CHIEDE A SUO FIGLIO SE E’ STATO BUONO

“Sei stato buono?” chiede con il vocione e Santi risponde di sì, ovvio, ma Babbo Natale dice che deve chiede a suo padre. “Sei tu mio padre!” urla il bambino mentre gli strappa la finta lunga barba. Sono davvero meravigliosi tutti e tre insieme, per amore del figlio Belen e Stefano hanno sempre fatto di tutto e i risultati si vedono.





Non c’è mai stato un vero distacco fino in fondo e non c’è dubbio che il Natale in arrivo per loro due sarà in assoluto il più bello, anzi sarà il più bello per tutti e tre. Il regalo di Natale per tutti è già arrivato e ben prima di questo momento pieno di gioia, per loro stare insieme per sempre è il dono più grande, è il regalo più bello che Stefano e Belen potessero fare al loro bambino.