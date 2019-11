Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi tornano insieme: sui social commenti dolci ma anche amari (FOTO)

Dopo tre mesi di scuse, di dichiarazioni via social e non, di viaggi Roma-Salerno alla fine Francesco Chiofalo sembra aver compiuto la sua missione! Il famoso “lenticchio” ha infatti raggiunto il suo obiettivo: riconquistare la donna più importante della sua vita! Francesco e Antonella Fiordelisi infatti sono tornati insieme. Si sono messi alle spalle presunti tradimenti, litigi, scenate e hanno deciso di voltare pagina insieme. E’ stato Francesco Chiofalo ad annunciare sui social con una dolcissima dedica e una bella foto il “perdono” ottenuto da parte di Antonella. Adesso sono di nuovo una coppia. Ma come era prevedibile, sui social, i commenti non sono tutti a favore della coppia. Infatti le critiche non mancano: c’è chi parla persino di una farsa, di una sceneggiata fatta solo per ottenere più followers e fare in modo che si parlasse di loro. Ci sono però anche i commenti dolci di chi fa sempre il tifo per l’amore e fa quindi il tifo anche per questa coppia.

FRANCESCO CHIOFALO E ANTONELLA FIORDELISI SONO DI NUOVO UNA COPPIA

Ecco le dolci parole di Francesco Chiofalo sui social:

Dopo 3 mesi che sono venuto nella tua città … ho capito gli errori fatti…giuro non lo farò mai più…mi hai dato questa seconda opportunità e non sbaglierò mai più …. ti amo amore mio sei la cosa più importante della mia vita ❤️ #perodnato❤️

@antonellafiordelisi ••

E mentre pubblica questo post, prepara anche una storia che mostra tutte le sue lacrime. Mentre Antonella lo accarezza, Francesco in lacrime si dice felice per quello che finalmente oggi può annunciare a tutti. Il ritorno con la donna che più ama, la donna della sua vita. E anche Antonella, felicissima per questo ritorno di fiamma, ha pubblicato delle stories sui social, sole, cuore amore, con dediche e cuoricini per il suo Francesco.

Noi auguriamo alla coppia mille di questi giorni felici insieme!

