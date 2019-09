Francesco Chiofalo distrutto ha lasciato il lavoro per il dolore: pronto a fare tutto per Antonella

Stiamo ancora aspettando che la verità venga alla luce ma Francesco Chiofalo ha ben spiegato quelle che sono le sue intenzioni rispondendo alle domande dei followers sui social: vuole prima avere un confronto con Antonella Fiordelisi e poi dirà a tutti come stanno realmente le cose. Secondo le poche cose dette fino a questo momento da Chiofalo, ci sarebbe una sorta di congiura contro di lui ma, con la sua verità, potrebbe dimostrare che non si è comportato male. Adesso però vuole prima incontrare Antonella: come ha scritto in una delle sue ultime storie sui social, andrà di nuovo per tre giorni a Salerno con la speranza che la Fiordelisi gli dia una possibilità. Parla di lei come della donna che ha più amato nella sua vita nonostante la loro sia una storia molto breve; Francesco infatti ricorda a tutti che molte cose dette non tornano con le date, lui e Antonella stanno insieme a 5 mesi, quello che basta però per fare di lui un uomo follemente innamorato. Così preso e distrutto per quello che sta succedendo tanto da non riuscire neppure a lavorare. Sempre sui social infatti ha scritto che almeno per il momento ha lasciato il suo lavoro da persona trainer. Inoltre non riesce neppure ad andare in palestra perchè la sola cosa che riesce a fare è piangere.

FRANCESCO CHIOFALO DISTRUTTO SUI SOCIAL: SENZA LAVORO E SENZA AMORE

Lenticchio però non si arrende e come ha annunciato su Instagram è pronto a tornare, come aveva fatto anche qualche giorno fa, a Salerno con la speranza che questa volta Antonella decida di incontrarlo anche solo per ascoltare le sue parole. La Fiordelisi gli darà questa possibilità?

Dalle prove pubblicate sui social dalla ex ragazza di Francesco Chiofalo sono emerse diverse bugie e sarà complicato per lui dimostrare di non aver tradito Antonella. Ma da giorni continua a dire di avere la sua verità da dire e noi attendiamo di conoscerla !

