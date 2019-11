A Pomeriggio 5 tutta la verità di Daniele sul tradimento di Elena Morali a Scintilla: e c’è anche un terzo uomo

Da mesi si parla del presunto tradimento che Elena Morali avrebbe fatto ai danni del suo fidanzato Scintilla. Elena aveva scelto di raccontare la sua versione dei fatti da Pomeriggio 5, dicendo però che non era stato un vero e proprio tradimento. Infatti ha ammesso di avere avuto una relazione con questo Daniele, di cui non aveva voluto fare il cognome, ma solo nel periodo in cui era stata in crisi con Scintilla. Oggi però nello studio di Pomeriggio 5, il famoso Daniele è stato ospite di Barbara d’Urso perchè stanco di tutte le bugie raccontate, ha voluto dire la verità e questa volta, a differenza di altre persone, porta in diretta anche delle prove, tra cui anche un anello di fidanzamento, foto e altro. Non solo. Lancia diverse bombe: parla persino di un altro uomo nella vita di Elena Morali e dice di essere stato il suo fidanzato fino a una settimana fa, quando poi ha deciso di chiudere stanco di tutta questa storia.

A POMERIGGIO 5 TUTTA LA VERITA’ DI DANIELE SULLA SUA STORIA CON ELENA MORALI

Oggi, dopo settimane di silenzio, Daniele vuole raccontare tutto:

“Ho sempre preferito non apparire perché il mio lavoro è un altro e poi perché ho preferito proteggere l’immagine pubblica di Elena Morali. E’ durata un anno e due mesi, dal 16 agosto 2018, ed è finita cinque giorni fa con una telefonata in cui Elena era in vivavoce con Gianluca Fubelli durante la quale quest’ultimo mi dà consigli su come comportarmi con Elena. Follia”,

Daniele porta in studio le foto di viaggi, le date precise, gli audio ( che però per privacy non vengono fatti ascoltare). Ed è più che attento a tutti i dettagli che racconta, impossibile pensare che stia mentendo.

Non solo, Daniele lancia anche un’altra bomba: a suo dire Elena sentiva anche un altro uomo, una terza persona coinvolta in questa storia.

“Scintilla all’inizio non sapeva e io ho accettato che lei restasse a casa di Scintilla per il periodo di Colorado perchè doveva lavorare. Nel frattempo facevamo viaggi, uscivamo insieme, ma non ho mai accettato di fare l’amante. Siamo andati alle Maldive ( si vedono le foto) in giro per il mondo, Spa, Disneyland. Ho accettato tutta la situazione perché ero convinto che Colorado sarebbe finito e tutto si sarebbe sistemato. Poi Mediaset ha cambiato la programmazione ed è finito a novembre”

Daniele inoltre spiega che quando lei è andata in tv a raccontare che si erano lasciati si è sentito tradito perchè aveva parlato di un un uomo che non amava ma anche in quel caso l’aveva perdonata. “Lei con la storia degli attacchi di panico ha saputo rigirarmi“. Daniele spiega che vivevano insieme, lei ha anche arredato casa sua a Milano per sentirsi più a suo agio. E dice che quando Scintilla era in America lei gli ha spiegato che con Daniele era finita ma che lui continuava a farsi sentire tanto che lo aveva denunciato per stalkig.

Come altra prova Daniele porta nello studio di Pomeriggio 5 l’anello che ha regalato a Elena, lo stesso che lei mostra orgogliosa nelle varie clip, anche nell’ultima mandata in onda proprio ieri sera a Live.