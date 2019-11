Antonella Fiordelisi ha perdonato Francesco Chiofalo dopo il tradimento: il racconto a Live

Francesco Chiofalo era davvero pronto a tutto per riconquistare la sua Antonella Fiordelisi dopo un grande errore da parte di lui. Per tre mesi Lenticchio, nome con cui è stato conosciuto a Temptation Island, ha cercato di farsi perdonare da Antonella. Pochi giorni fa la svolta: Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono tornati insieme. Una foto romantica sui social con tanto di dedica e promesse da parte di lui. L’argomento per mesi ha animato il popolo del web e a parlare della coppia, dopo il ritorno di fiamma, è stata anche Barbara d’Urso nella puntata di ieri, lunedì 25 novembre 2019, di Live – Non è la d’Urso.

Antonella Fiordelisi a Live: ecco cosa è successo davvero con Francesco Chiofalo

Antonella Fiordelisi, nello studio di Live – Non è la d’Urso, ha parlato del tradimento di Francesco e ha spiegato perché ha deciso di perdonare Chiofalo nonostante tutto. “Lui non aveva chiuso completamente la storia con questa Aurora e io l’ho scoperto solo dopo due mesi” ha rivelato Antonella Fiordelisi nello show di Canale 5. “Ho scoperto tutto perché eravamo a Sharm e arrivavano i messaggi di questa ragazza” ha raccontato poi la Fiordelisi a Live. “Lui diceva che si trattava di una relazione precedente ma lei continuava a contattarlo” ha proseguito. “Io non l’ho beccato. Io ho contattato prima la ragazza che non mi disse nulla. Un mese dopo ho contattato il fidanzato attuale della ragazza e ho avuto conferme” ha infine raccontato Antonella riguardo al tradimento di Francesco Chiofalo. Nonostante tutto però la ragazza è riuscita a perdonarlo e in molti, soprattutto sui social network, si chiedono come ha fatto ad andare oltre a quanto accaduto.

Antonella Fiordelisi spiega perché ha perdonato Francesco Chiofalo a Live

A spiegare il motivo del perdono nonostante il tradimento subito è stata proprio la stessa Antonella Fiordelisi a Live – Non è la d’Urso. La donna ha avuto modo di dire la sua una volta per tutte e ha dato una vera spiegazione a tutti quelli che sui social non hanno apprezzato il suo comportamento dopo il gesto di Francesco Chiofalo. “Ora l’ho perdonato, lo sto mettendo alla prova” ha detto lei nello studio del programma di Canale 5. “Mi ha dimostrato che ci tiene, che è pentito. Mi ha giustificato il tradimento dicendo che non credeva che fossi davvero interessata a lui” ha così rivelato Antonella Fiordelisi a Barbara d’Urso. Motivazione che non sembra convincere i presenti nello studio di Live, i telespettatori da casa né tanto meno la stessa Antonella che pensa non sia una giustificazione valida per un comportamento simile.

Francesco Chiofalo, dal canto suo, ha pianto per mesi non nascondo la sua sofferenza e il suo pentimento dopo quanto accaduto. I suoi video in lacrime sui social hanno fatto il giro del web. Adesso Antonella e Lenticchio riusciranno ad andare davvero oltre e ritornare ad essere una coppia felice?