Moreno Merlo a Domenica Live contro Paola Caruso: “Mi hai menato come un cane”

E’ il turno di Moreno Merlo a Domenica Live. Nella puntata del primo dicembre 2019 l’ex fidanzato di Paola Caruso è intervenuto per raccontare la sua verità. Il dj ha voluto subito esordire dicendo che l’ex Bonas ha detto delle cose molto pesanti sul suo conto e adesso lui deve difendersi visto che lo ha infamato davanti a tutta Italia. Prima che Paola Caruso replicasse anche in un secondo momento con una telefonata in diretta, Moreno ha raccontato la sua verità.

“Barbara fa una campagna da anni con il timbro, chi ti picchia non ti ama e tu mi hai menato come un cane per strada” ha detto Moreno nella puntata di Domenica Live di oggi. Ma andiamo per grandi.

MORENO MERLO A DOMENICA LIVE: ECCO LA SUA VERITA’ SULLA STORIA CON PAOLA CARUSO

Inizia così il racconto di Moreno Merlo: “Io Paola l’ho conosciuto il 18 luglio, lei dice che sono 4 mesi che stavamo insieme, ma non è vero. Il 18 luglio la incontro per la prima volta ma non mi sono messo insieme a lei. Ha rilasciato un’intervista ad agosto. Non c’è stato il colpo di fulmine! Sono una persona che intanto cerca di conoscere chi ha davanti e dopo decide di intraprendere qualcosa”. Secondo il racconto di Moreno, la storia è iniziata in un secondo momento. Per spiegare che Paola ha mentito su tante cose, Moreno racconta anche di un episodio accaduto quando insieme a lei e Paola c’era anche sua madre. “Era nervosa perchè doveva organizzare il battesimo. Ha cominciato a inveire in modo brutto dicendo che non dovevo uscire con gli amici tant’è che ha detto che siccome dovevamo venire da te, dovevamo fingere che stavamo insieme”. La mamma di Moreno è rimasta basita dall’atteggiamento di Paola tanto che dopo quella volta ha anche deciso di non vederla più. Merlo si è difeso: “Io sono cresciuto in un modo molto simile a Michelino. Ho il cognome di mio padre ma c’è stato e non c’è stato. Mia madre ha rinunciato a metà della sua vita crescendo me, non andava in vacanza, pensava solo a me, non potevo approfittarmi di un bambino!”. A dimostrazione del fatto che, a detta di Moreno, Paola mente, c’è anche una intervista che la Caruso ha rilasciato a novembre dove parlava benissimo della madre del suo fidanzato mentre invece da diverso tempo la signora l’aveva persino bloccata sui social. Ma ci sono anche altre accuse fatte da Moreno: “Quando si litigava mi insultava, imprecava e augurandomi anche la morte. Imprecava davanti al bambino ed anche al tuo staff”. Racconta anche in questo caso di un episodio, quello durante la registrazione del video in piscina. Barbara basita dalle parole di Moreno chiede al suo staff di cercare quei fuori onda in modo che lei li possa visionare per capire se è vero quello che lui racconta.

L’ex modello ha quindi anche portato il referto medico dove, non ci sono particolari segnalazioni ma, c’è scritto che ha ricevuto botte da una persona nota. Quella persona sarebbe appunto Paola Caruso. La calabrese ha poi chiamato in diretta per smentire ancora una volta tutte le dichiarazioni fatte da Moreno. Lui invece ha continuato a ribadire che lei fa tutto questo anche perchè non ha un lavoro e ha bisogno di andare in televisione a raccontare queste cose.