Andrea Iannone stupisce Giulia de Lellis con una festa di compleanno a sorpresa tutta in rosa (FOTO)

Sarà davvero l’uomo della sua vita Andrea Iannone? Bhè quando un ragazzo si impegna così tanto per organizzarti una festa a sorpresa è sicuramente un uomo da sposare! Ieri infatti il pilota di MotoGp, che non sta affrontando sicuramente il periodo più tranquillo della sua vita, dal punto di vista professionale, ha comunque voluto regalare una serata indimenticabile alla sua adorata Giulia De Lellis. L’influencer pensava di uscire a cena fuori con il suo fidanzato, in un ristorantino a Milano. E invece, come raccontano le sue storie di Instagram, si è ritrovata in una sala bellissima addobbata tutta in rosa per l’occasione, circondata dall’affetto di tutte le persone a lei più care. Ci sono i genitori, c’è sua sorella, ci sono le sue adorate nipotine, suo fratello. E poi ci sono anche gli amici! E tra questi grandissima sorpresa per Giulia che da tempo non vedeva Ivana Mrazova conosciuta proprio nella casa del Grande Fratello VIP! La modella insieme a Luca Onestini era tra gli invitati per questa bellissima festa a sorpresa che di certo Giulia non si aspettava!

LA FESTA A SORPRESA PER GIULIA DE LELLIS: ANDREA IANNONE LA SORPRENDE

“Io sono scioccata, ci sono tutti ma proprio tutti e cosa incredibile sono riusciti a portare mio padre a Milano” ha detto Giulia mostrando nelle storie proprio il suo papà, felicissima di vederlo alla sua festa a sorpresa. Ovviamente non mancano i ringraziamenti e le parole d’amore per il suo Andrea che ha saputo organizzare questa bellissima festa.

Giulia ha coccolato la sua adorata Matilde, protagonista insieme a lei della festa e insieme a lei ha spento le candeline. 24 anni e una vita che le sorride con tante soddisfazioni nel mondo del lavoro ma soprattutto una famiglia speciale, tanti amici che la amano e un uomo che sembra essere perfetto per lei.

Le auguriamo davvero il meglio!