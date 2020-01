Su Chi il pancione di Eleonora Daniele: la piccola Carlotta nascerà a giugno

Eleonora Daniele ha confessato nella sua intervista a Domenica IN, da Mara Venier, di aver perso qualche tempo fa le speranze. Pensava che non avrebbe realizzato il suo sogno di maternità, forse perchè aveva dedicato troppo tempo al lavoro e troppe energie. E invece dopo il matrimonio Dio le ha fatto un grande dono e adesso lei e suo marito Giulio aspettano una bambina. Un segno dal cielo visto che sempre a Domenica IN, nel mese di maggio, la conduttrice di Storie Italiane diceva che se mai sarebbe rimasta incinta e fosse stata una femminuccia l’avrebbe chiamata Carlotta, come la sua nonna materna! Ed è proprio questo il nome scelto per la piccola che nascerà a giugno! Carlotta ha anche scelto i tempi giusti! La Daniele immaginiamo lavorerà fino a quando le energie e le condizioni di salute glielo permetteranno per tornare quasi certamente in quel di Rai 1 a settembre, dopo un paio di mesi di maternità!

SULLA RIVISTA CHI LE FOTO DEL PANCIONE: ELEONORA DANIELE ASPETTA CARLOTTA

Sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana alcune foto della Daniele con il pancione anche se ormai il pubblico la vede tutti i giorni in tv e ha ammirato le sue forme cambiare, soprattutto nelle ultime settimane.

Effettivamente la conduttrice sempre a Domenica In ha rivelato che nei primi tre mesi a causa delle forti nausee non ha preso nessun chilo mentre nell’ultimo periodo ha iniziato ad avere delle forme più importanti.

La piccola Carlotta, come detto in precedenza, nascerà nel mese di giugno ma è già amatissima da mamma e papà. Giulio, il marito di Eleonora, tutte le sere le accarezza il pancione e parla con la sua bambina raccontandole cose bellissime! Insomma Carlotta è già la principessa di casa! E tra poco arriverà in famiglia per rendere un sogno d’amore ancora più perfetto.