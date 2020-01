Tutti pazzi di Pago e Miriana Trevisan: i fans del GF VIP 4 fanno il tifo per un ritorno di fiamma

Incontro che ha fatto davvero emozionare molto quello avvenuto nella casa del Grande Fratello VIP 4 ieri tra Pago e Miriana Trevisan. Dopo aver incontrato la sua ex Pago questa volta ne incontra un’altra ma i toni sono decisamente diversi. Nella casa del Gf entra Miriana, dopo aver raccontato qualcosa di Pago in un dolce video messaggio che aveva già fatto commuovere tutti. E le parole di Miriana, prive di ogni risentimento ma ricche solo di affetto e di bene per il suo ex marito, hanno portato i telespettatori a fare il tifo per un ritorno di fiamma tra i due. Non sarebbe la prima volta!

Pago e Miriana infatti prima di avere il loro adorato bambino si erano lasciati, poi avevano capito di volersi ancora e dal loro amore era nato Nicola. Ma le favole a volte non hanno il lieto fine e nel loro caso la storia d’amore è finita, senza strascichi ma solo con un legame che oggi li tiene più uniti che mai. E così Pago non ha avuto dubbi, nel commentare quello che per lui Miriana rappresenta, usando il termine INDISPENSABILE, che di certo avrà fatto un grande piacere alla sua ex. Pago ne ha parlato come di una figura di riferimento, una donna sempre presente, anche nelle difficoltà, anche in quest’ultimo periodo per lui così faticoso. E poi la Trevisan per lui è una donna forte, con gli attributi.

MIRIANA TREVISAN AL GF VIP 4 PER INCONTRARE PAGO

La Trevisan invece, prima di poter riabbracciare il suo ex marito, approfittando del classico blocco del “freez” aveva cercato di raccontare qualcosa in più su di lui, facendo anche capire ai compagni il perchè di molti silenzi e di momenti un po’ cupi:

Finalmente fermo, devo ringraziare il Grande Fratello che mi ha fatto venire qua perché ci sono cose che non ti ho mai detto e che ti voglio dire: voi non conoscete Pacifico fino in fondo, lui a tutto un mondo dentro, una voragine di sofferenza che si porta nei suoi silenzi, lo so perché c’ero ero lì in quel momento, ci eravamo appena conosciuti, eravamo fidanzati novelli, questo papà in ospedale, in fin di vita, un giorno mi dice ‘mi ha chiamato mio fratello dobbiamo andare’ arriviamo in questo ospedale buio, terribile e arrivano due donne che mi abbracciano e mi accolgono, erano la mamma e la sorella non le avevo mai viste, Pacifico la prima cosa che mi disse ‘devi portare mia sorella a riposare, devi portarla via’ anche lì tu cercavi di proteggere tutti, non sopporti il minimo pianto neanche del nostro Nicola, lo so che tu sei il fratellone di tutti, devi raccontare questo dolore perché è una esperienza che puoi donare, puoi servire da esempio a tantissime persone.

Chiaramente dopo questo momento pieno di bei sentimenti i telespettatori hanno iniziato a fare il tifo per la coppia dimenticando molto presto quello che era invece successo con Serena Enardu.