Alena Seredova incinta: il dolcissimo annuncio sui social

Una bellissima notizia, quando sta per arrivare un bebè è sempre il caso di festeggiare. Ed è stata Alena Seredova oggi a regalarci una bella notizia di cronaca rosa. L’ex modella ha infatti annunciato dalla sua pagina instagram di essere in dolce attesa. Con un dolce messaggio ha annunciato felicissima la gravidanza, mostrando la prima foto del pancione. Nessuna indiscrezione in queste settimane da parte delle riviste di cronaca rosa, la notizia arriva quindi oggi davvero inaspettata.

IL MESSAGGIO DI ALENA SEREDOVA SUI SOCIAL: UNA CICOGNA STA PER ARRIVARE

“Una cicogna arriverà a giugno! O forse sarà un corvo? Chissà, ma questo è il nostro amore e non vedo l’ora”. Con poche parole e una foto a immortalare un pancino più che sospetto, Alena Seredova ha annunciato su Instagram la sua gravidanza che suggella ulteriormente l’amore con il manager Alessandro Nasi. Una storia d’amore che procede a gonfie vele dopo la rottura con Gigi Buffon Alena, vive la sua seconda favola !

Con Alessandro la bella Alena aveva ritrovato la sua felicità perchè la rottura con Gigi non era stata semplice. Oggi sono entrambi felici con altre persone, e questa sicuramente è la cosa più importante.

Per Alena si tratta della terza gravidanza, ha avuto infatti già due figli nati dalla relazione con l’ex portiere della Juventus. Per lei e Alessandro Nasi è arrivato quindi il momento di allargare la famiglia!

Louis Thomas e David Lee saranno certamente felici di abbracciare il fratellino o magari la sorellina che sta per arrivare. Alena diventerà madre a 41 anni a sei anni di distanza dall’ultima volta in cui ha dovuto affrontare la gravidanza.

Non possiamo che fare i nostri migliori auguri ad Alena e ad Alessandro per questa dolcissima notizia! Restiamo in attesa di altre bellissime foto del pancione! Non vediamo l’ora!