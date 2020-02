Silvia Provvedi posa con il pancione su CHI e svela i nomi scelti per il bebè (FOTO)

Da non perdere questa settimana in edicola l’intervista a Silvia Provvedi sulla rivista Chi. Per la prima volta pubblicamente l’ex concorrente del Grande Fratello VIP ( ed ex vincitrice dell’Isola dei famosi) si mostra con il pancione e parla anche di quelli che saranno i suoi progetti in vista dell’arrivo del piccolo. Proprio durante l’avventura nella casa del GF, la Provvedi, aveva parlato per la prima volta del suo compagno, del quale non ha mai fatto il nome per tutelare la sua privacy. Oggi, che insieme a lui costruisce una famiglia, è davvero felice per quello che è successo e dalla rivista Chi rivela anche qualche dettaglio sul suo futuro da mamma.

SILVIA PROVVEDI CON IL PANCIONE SULLA RIVISTA CHI: LE FOTO

«A giugno diventerò mamma per la felicità di tutta la mia famiglia e del mio compagno. Questo bambino non l’abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore», racconta Silvia Provvedi incinta fotografata in esclusiva su Chi, il settimanale Mondadori in edicola da mercoledì 12 febbraio. «Il nome? Stiamo discutendo su questo. Al momento i nomi in pole position sono due: se sarà maschio Andrea, se sarà femmina Benedetta. Il sesso voglio scoprirlo con calma e lo farò insieme con i miei genitori a Milano». E per quanto riguarda il matrimonio con il suo compagno Giorgio la Provvedi, rivela alla rivista Chi: «Non mi è mai interessato anche se adesso che sono incinta ho cambiato prospettiva e lo considero in maniera più dolce. Ma diamo tempo al tempo» rivela Silvia.

Che la Provvedi sognasse una famiglia non è una sorpresa, anche quando stava con Fabrizio Corona, nonostante la sua giovane età aveva manifestato la voglia di essere una moglie e anche una madre. Le cose non avevano funzionato ma adesso con Giorgio si guarda avanti e si mettono le basi per un futuro pieno d’amore.