Silvia Provvedi è incinta, l’ex di Corona è già al quinto mese di gravidanza (Foto)

Il 2020 per Silvia Provvedi è iniziato alla grande ma in realtà anche il vecchio anno è finito con lo stesso entusiasmo perché la Provvedi è incinta (foto). La brunetta del duo Le Donatella è in dolce attesa, tra qualche mese sarà mamma, è già al quinto mese ma ha fatto in modo di tenere il segreto nella sua stretta cerchia di amici e famiglia. Sono finiti i tempi in cui era sempre tra le pagine del gossip perché fidanzata di Fabrizio Corona. E’ stata la compagna dell’ex re dei paparazzi quando lui è stato arrestato, è rimasta accanto a Fabrizio durante il lungo periodo di detenzione e una volta uscito lei era lì, sempre presente, sempre pronta a sostenerlo; è finita poco dopo con grande sofferenza della cantante che ha dimostrato di sapersi rialzare e di avere un gran carattere anche in un’edizione del GF Vip. Adesso c’è la più dolce delle novità nella sua vita e lo rivela la rivista Chi.

SILVIA PROVVEDI INCINTA SOGNA UNA BIMBA E LE NOZZE CON GIORGIO DE STEFANO

Chi è Giorgio De Stefano, il compagno di Silvia Provvedi? Inutile cercare in giro foto di gossip, anche sui social la coppia è molto riservata. 27 anni e un futuro meraviglioso, il sogno di Silvia nella vita privata è di formare una meravigliosa famiglia con il suo fidanzato imprenditore. Stanno insieme da più di un anno ma hanno preferito mantenere un profilo basso. Giorgio è calabrese e gestisce un locale molto famoso a Milano, ha 13 anni più di Silvia, è molto riservato e non gli interessa apparire.

E’ l’uomo giusto per la cantante che è in attesa del suo primo figlio. In realtà vorrebbe tanto che fosse una bambina, magari già lo sa ma non vuole dirlo; è pronta invece ad annunciare le nozze; così si intuisce dal suo desiderio di matrimonio.