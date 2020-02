Paola di Benedetto in lacrime a San Valentino per il suo Tippi: Federico è alle Maldive, sorpresa impossibile

Nel day time del Grande Fratello Vip in onda il 14 febbraio 2020, nel giorno di San Valentino, abbiamo visto i concorrenti alle prese con delle lettere d’amore per le persone a loro care. Anche Paola di Benedetto ha scritto la sua lettera indirizzandola ovviamente a Federico Rossi. La ragazza spera di vederlo presto, di poterlo riabbracciare ma almeno per la giornata degli innamorati, ci sembra difficile che possa arrivare per lei una sorpresa. Inoltre questa edizione del GF VIP è davvero moscetta in tema dediche dall’esterno: nessun elicottero è volato sulla casa del GF, neppure oggi in questa giornata d’amore! Dicevamo che la sorpresa per Paola potrebbe non arrivare: effettivamente, come avrete potuto vedere dalle storie di Fede sui social, il cantante è insieme alla sua mamma alle Maldive per cui immaginiamo che questa sera non potrà essere nella casa del GF per un incontro. Eppure Paola da settimane ormai, si aspetterebbe di ricevere un segnale da parte del suo fidanzato. Magari si aspettava di ricevere un dolce messaggio dall’alto. Per il momento tutto tace ma la giornata è lunga…

Torniamo però a quello che Paola ha scritto nella sua lettera per Tippi!

PAOLA DI BENEDETTO SCRIVE A FEDERICO NEL GIORNO DI SAN VALENTINO

Ma vediamo le parole che Paola ha dedicato con la sua lettera a Federico Rossi nel giorno di San Valentino:

“Ciao Tippi vorrei dirti che, in ogni singolo sorriso che faccio qui dentro il mio pensiero vola sempre a te. Ogni sera mi fermo a guardare la luna e immagino che nello stesso momento la stai guardando anche tu e non lo so…così mi sento un pochino più vicina a te…Ogni giorno la mia mente prima di andare a dormire ripercorre quel momento del sei gennaio io che sto per partire e tu che mi abbracci , mi baci forte e mi dici forza io sono sempre qui. Ti aspetto, mi stai ancora aspettando vero? Buon San Valentino amore mio anche se non è la stessa cosa senza di te. Ti amo, tua Pao. “

Per il momento, complice forse anche il fuso orario, Federico non ha fatto nessuna dedica alla sua Paola ma immaginiamo che avrà in serbo per lei qualcosa di molto romantico.