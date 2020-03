Giorgia Palmas e Filippo Magnini rimandano il matrimonio e restano a casa a cucinare (Foto)

Era previsto per marzo il matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini ma la coppia ha dovuto ovviamente rimandare le nozze (foto). L’emergenza Coronavirus riguarda tutto il Paese, sarebbe impossibile per la coppia unirsi in matrimonio e festeggiare come avevano organizzato. Nessun problema, un pizzico di dispiacere ma tutto viene semplicemente rimandato, anzi la sposa pensa che in questo modo avranno più tempo per organizzarsi, che non cambia nulla. Hanno atteso una vita per incontrarsi, Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono innamoratissimi e non vedono l’ora di diventare una vera famiglia, anche se già lo sono. Convivono da tempo e con la dolce Sofia il loro mondo è perfetto ma entrambi desideravano il “sì”. Sulla rivista Chi hanno annunciato che il loro matrimonio slitta, rispettano le regole, quelle che limitano la quotidianità di tutti, sottolineano che è per il bene di tutti.

GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI RIMANDANO LE NOZZE

“Abbiamo deciso di far slittare il nostro matrimonio, ma per noi non cambia nulla, anzi, avremo più tempo per organizzarlo nel modo migliore” hanno confidato al settimanale di Alfonso Signorini. Sono tante le coppie che avevano preparato tutto per sposarsi in queste settimane. “Siamo per il rispetto delle regole che limiteranno la quotidianità di tutti, ricordando che sono finalizzate al bene comune” restano insieme a casa e intanto cucinano.

Giorgia lo mette al lavoro, gli fa pelare le patate e intanto Filippo racconta che Bobo Vieri a casa sua sta pulendo. Bisogna darsi da fare in casa, ed è anche un bel modo per riscoprire le piccole cose.

La splendida showgirl e il campione di nuoto hanno anche avviato una raccolta fondi per l’emergenza sanitaria seguendo l’esempio di tanti altri vip, soprattutto quello di Fedez e Chiara Ferragni. Insieme come sempre ce la faremo.