Giorgia Palmas pronta per il matrimonio, fa le prove ma l’abito è rosso (Foto)

Si avvicina il giorno del matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini e ovviamente per la sposa ci sono le prove non solo dell’abito ma anche per scegliere l’acconciatura giusta, il make up perfetto (foto). Sarà di certo bellissima la Palmas nel giorno delle nozze accanto al suo principe azzurro. Nell’attesa indossa un abito rosso meraviglioso, posa con il suo futuro marito e sognano insieme il loro futuro. Il matrimonio di Magnini e Giorgia Palmas è previsto questo mese, marzo, come confidato dalla coppia che però non ha aggiunto molto altro. Si sa che testimone della sposa sarà Elena Barolo, l’amica con cui ha condiviso il bancone di Striscia la notizia dal 2002 al 2004. Un ruolo meritatissimo dall’ex velina bionda anche perché è stata lei a fare incontrare Giorgia e Filippo Magnini. L’incontro due anni fa quando la Palmas aveva da poco chiuso la sua storia con Vittorio Brumotti e il nuotatore si stava ancora leccando le ferite dopo l’addio di Federica Pellegrini.

DOPO DUE ANNI D’AMORE LE NOZZE DI FILIPPO MAGNINI E GIORGIA PALMAS

Fervono i preparativi per il loro giorno più bello e immaginiamo che sarà molto romantico, proprio come la proposta di matrimonio ricevuta dalla ex velina mora. E’ molto probabile che l’abito da sposa sarà Atelier Emé, come l’abito rosso che vi mostriamo nelle foto in basso. Abiti da sogno quelli del brand che vede Giorgia testimonial in questa occasione e in altre.

E’ a Natale che Magnini si è inginocchiato e ha chiesto la sua mano. Ha riunito tutta la famiglia nella casa dove andranno a vivere insieme, tutto era perfetto, addobbi compresi. Anche Giorgia si è inginocchiata e ha ovviamente risposto con il più dolce dei sì. Adesso attendiamo di scoprire qualche altro dettaglio delle nozze, magari dove e quando. I fan sono ansiosi ma anche il gossip.