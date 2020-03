Giorgia Palmas taglia i capelli a Magnini e Filippo non teme il risultato (Foto)

In piena emergenza tutti provvedono da soli a fare un po’ di tutto e anche Giorgia Palmas diventa barbiere per Filippo Magnini (foto). Fiducia massima del campione di nuoto nei confronti della sua fidanzata che armata di forbici e pettine ha sistemato la sua chioma. Sono i giorni di lockdown, un periodo lungo con i parrucchieri a casa come noi, tutto chiuso e Magnini non resiste nel vedere i suoi capelli troppo lunghi e in disordine così chiede alla sua Giorgia di dargli una sistematina. Lei ha provato a fargli capire che non aveva mai tagliato i capelli a nessuno ma alla fine si sono organizzati. Con l’aiuto di un amico esperto ha tagliato i capelli a Magnini e il risultato sembra anche soddisfacente. In mancanza di altro ci si accontenta ma Filippo è così innamorato che gli va benissimo la sua chioma non perfetta ma almeno un po’ più gestibile.

FILIPPO MAGNINI DAL BARBIERE DEL CUORE: GIORGIA PALMAS LO COCCOLA ANCHE COSI’

In collegamento con una diretta Instagram l’esperto segue passo passo Giorgia e Filippo suggerendo cosa fare. “Signore e Signori ecco a voi… Giorgia mani di forbice!! Tra poco taglierò i suoi capelli! E ci tengo a precisare ora quanto segue: 1) non è stata una mia idea 2) ho provato a fargli cambiare idea 3) non l’ho mai fatto e sono molto dubbiosa sul risultato 4) giusto perché a distanza e in diretta ci sarà Gianluca Villani a guidarmi che proverò a farlo… almeno dopo avremo le colpe in due” commenta l’ex velina sul profilo social di Magnini.

Lui si fida del tutto nonostante le forbici e anche il rasoio ma ogni tanto il suo sguardo preoccupato lo tradisce. Alla fine la Palmas è stata davvero brava nel seguire le direttive, non ha fatto errori e tutti sono fieri del risultato. Non finisce qui perché Giorgia Palmas poi passa ai consigli per le sue follower, svela come mantiene perfetti i suoi capelli: “Faccio una bella maschera tutte le volte che li lavo e li alliscio con la piastra e via, mi tengo in ordine tutti i giorni comunque, sia capelli che tutto il resto”.