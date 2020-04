Bonucci e la sua famiglia non rispettano la quarantena? Bufera dopo la foto del compleanno

Una caccia alla streghe infinita è partita già da settimane sui social. Non bastano i video dei vicini, le offese che spesso di dimostrano infondate. Ne sa qualcosa anche Alessia Marcuzzi travolta dalle critiche per il pranzo di Pasqua in compagnia dei suoi genitori che abitano nel palazzo accanto e ieri, nel mirino degli odiatori, ci sono finiti anche Bonucci e la sua famiglia.

Tutto è iniziato da una foto che Martina, la moglie di Bonucci, ha postato. Nell’immagine si vedono lei con i bambini, il calciatore, Nonno Dino e la famiglia della donna. Una didascalia per festeggiare questo compleanno e tutto l’amore di una famiglia unita nella foto. Ma i commenti sotto il post si fanno impietosi e Bonucci viene accusato di non rispettare la quarantena tanto che sua moglie è costretta a postare nuovi commenti per spiegare.

Ed ecco le parole della signora Bonucci sui social:

Dal 7 marzo ho messo piede fuori casa 2 gg fa per la prima e unica volta. Mi portano spesa a casa. Abbiamo usato un Glovo per la torta, regalato un disegno incorniciato con una vecchia cornice che avevamo a casa. I miei attraversano una scala interna per venire da me. Sono chiusi come me dal 7 marzo. Spesa a casa farmacia a casa.

Fatemi un favore criticate tutto, soldi, casa, marito, me in prima persona, ma non il senso civile e di responsabilità. Abbiamo donato e continuiamo ad adoperarci come possiamo per fronteggiare questa situazione. State facendo una polemica sterile a mio avviso. Se siete arrabbiati con il mondo vi capisco, ma non ci risolverà la vita tanta inutile polemica.