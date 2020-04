Alessia Marcuzzi e il pranzo di Pasqua con i genitori senza rispettare la quarantena: Selvaggia Lucarelli chiamata in ballo risponde

Come saprete in questi giorni ci sentiamo un po’ tutti chiamati a fare gli investigatori privati, nel bene o nel male, impicciandoci anche di quello che succede fuori dalle nostre case. Si discute molto sugli atteggiamenti dei VIP che in questa quarantena stanno regalando anche delle perle di rara bellezza! E si cerca anche di capire se rispettino o meno la quarantena. Nel mirino degli sceriffi dei social è finita a Pasqua Alessia Marcuzzi che ha postato sui social la foro della sua tavola apparecchiata. A nessuno è sfuggito il fatto che ci fossero nove posti apparecchiati il che lasciava pensare che Alessia non fosse sola in casa con i suoi due figli e suo marito. E così dopo diverse critiche, la Marcuzzi ha spiegato il motivo dei nove posti a tavola. La sua spiegazione però non ha convinto molta gente.

La conduttrice ha spiegato che a pranzo per Pasqua a casa sua c’erano anche i suoi genitori che vivono praticamente nel palazzo di fronte al suo; sui social, rispondendo alle critiche faceva notare come abbiamo dovuto fare meno di 20 metri per raggiungere la sua casa. Ma queste parole non sono servite a placare gli animi di chi faceva notare che la sua, resta in ogni caso una violazione.

ALESSIA MARCUZZI NON RISPETTA LE REGOLE DELLA QUARANTENA? LA PAROLA A SELVAGGIA LUCARELLI

In molti poi hanno tirato in ballo anche Selvaggia Lucarelli, accusandola tra l’altro, di denunciare sui suoi social e sul giornale dove lavora, solo alcuni vip e di non usare la stessa critica con tutti ( forse ci si riferiva anche all’articolo su Fabrizio Corona che ha festeggiato in casa il compleanno con diversi amici ad esempio). In ogni caso la Lucarelli poche ore fa, sempre via social, ha deciso di rispondere.

La Lucarelli, come potrete vedere nell’immagine che apre questo articolo, fa notare che non approva quello che è successo, sottolineando che Alessia avendo milioni di followers è un modello per molte persone. Ma ha anche aggiunto che è stata direttamente la conduttrice a spiegare il motivo delle sue scelte, per cui non c’è altro da aggiungere.