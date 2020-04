Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono tornati insieme? La modella sbotta (Foto)

La notizia che Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli fossero tornati insieme aveva fatto sperare ai fan che fosse la verità (foto). Merito anche di Aurora se la coppia stava provando a rimettere insieme la famiglia ma non è così e la modella per la prima volta è esplosa. Con un post sui social Marica Pellegrinelli ha rotto il silenzio. L’ennesimo gossip non è riuscita a digerirlo, dopo quello della rottura con Charley Vezza è Novella 2000 ad avere immaginato il ritorno di fiamma tra Eros e Marica. Un lungo post apparso e poi scomparso tra le storie di Instagram contro i pettegolezzi che la riguardano, uno sfogo contro le invenzioni delle riviste, di chi scrive senza avere nessuna fonte, nessuna dichiarazione dai diretti interessati né da “amici vicini alla coppia”. L’ex moglie di Eros chiede la decenza di rispettare la sua scelta, parla anche della privacy, di quante cose avrebbe potuto tirare fuori ma non l’ha mai fatto.

IL LUNGO POST DI MARICA PELLEGRINELLI E’ UNO SFOGO

“Ho migliaia di foto, di video degli anni passati –riporta il Giornale – dei miei piccoli viaggi, momenti che se avessi voluto condividere chissà quanti articoli – like e interviste avrei ottenuto, non avete nemmeno lontanamente idea. Quante proposte, collaborazioni, copertine, ospitate, opportunità abbia rifiutato per tutelare la mia privacy, perché? Perché ha deciso” queste le parole della Pellegrinelli che ha aggiunto: “Abbiate la decenza di rispettare la mia scelta e di inventarvi ogni settimana qualcosa”.

Sa bene che c’è tanta gente che farebbe di tutto per finire su una copertina di gossip ma non è certo il suo caso e conclude: “Comunicazione di servizio, quando i giornalisti scrivono: “fonti vicine alla coppia”, “amici confermano”, “dicono che” sono tutte balle. È un trucchetto per evitare una denuncia e poter scrivere quello cavolo gli pare”. Chiede rispetto per lei e la sua famiglia e questa volta non è necessario l’intervento di Eros per difenderla.