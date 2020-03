Marica Pellegrinelli è già finita con Charley Vezza, due modi di vivere troppo diversi (Foto)

Sembra che Marica Pellegrinelli e Charley Vezza siano già tornati single, che la loro storia d’amore sia da un po’ già finita e la rivista Diva e Donna sembra saperne un po’ di più (foto). Non avevano mai ufficializzato il loro legame ma era chiaro che fossero una coppia, così come adesso non parlano del perché non stanno più insieme. Al momento solo ipotesi ma è da tempo che non sono più stati avvistati insieme, niente sui social, nessun indizio. La quarantena non è stata il loro ostacolo, dicono che a dividerli siano stati i diversi stili di vita. Marica Pellegrinelli è prima di tutto una mamma, attenta e dolcissima con i due figli nati dal matrimonio con Eros Ramazzotti. Il settimanale di gossip azzarda proprio l’ipotesi che a dividerla da Vezza siano stati i suoi bambini, la presenza nella sua vita di Gabrio Tullio e Raffaela Maria. Solo ipotesi ma il gossip deve in qualche modo giustificare l’addio, la fine di un amore durato troppo poco.

MARICA PELLEGRINELLI DOPO LA SEPARAZIONE DA EROS RAMAZZOTTI E’ DI NUOVO SINGLE

Il loro amore era scoppiato la scorsa estate, dopo l’annuncio della separazione da Eros Ramazzotti un po’ alla volta Marica e Charley erano usciti allo scoperto ma sempre senza ostentare troppo i loro sentimenti. Prima il sole bollente di Ibiza poi una vacanza romantica tra le colline delle Langhe nella tenuta di famiglia di lui, tanto romanticismo ma adesso non ci sono più i loro abbracci e i sorrisi felici.

Dicono che a San Valentino fossero già separati e che la causa sia la voglia di vivere in modo diverso, lui così mondano e preso dai viaggi, gira il mondo per lavoro e per passione; Marica Pellegrinelli non poteva sempre seguirlo, ovvio. Due mondi diversi che alla fine non si sono più incontrati. Se è così non era vero amore ma è sempre importante amare.