Paola Frizziero col pancione, l’ex di Salvatore Angelucci incinta di un maschietto (Foto)

E’ al quinto mese di gravidanza Paola Frizziero, incinta per la prima volta la storica ex fidanzata di Salvatore Angelucci (foto). Erano le bellissime storie d’amore di Uomini e Donne e Paola è stata una delle protagoniste più amate. Finita la storia d’amore con Sasà disse addio alla tv, era il 2006, oggi ha 37 anni e sta pe diventare mamma. La Frizziero si è sposata il 26 aprile del 2019 dopo quattro anni di fidanzamento ma dire sì al suo Francesco non è stato semplice. Oggi è felice di tutte le scelte fatte ma per Paola lasciarsi andare all’amore è stato frutto di un percorso. E’ stata lei ad annunciare la gravidanza durante una intervista dal canale San Mattia Onlus. E’ al quinto mese e sarà mamma di un maschietto, ha anche svelato nome scelto: Gennaro Maria. Nella stessa intervista ha anche spiegato che la paura la bloccava, non si sentiva pronta al matrimonio ma alla fine ha capito che era quello che voleva, il suo desiderio era la stabilità.

PAOLA FRIZZIERO EX PROTAGONISTA DI UOMINI E DONNE

In tanti ricordano Paola e le tante puntate con Sasà, anche quel percorso non fu semplice. Ben più complicati gli ultimi anni: tre anni fa la morte di suo padre, aveva la SLA. Ha avuto bisogno di capire cosa fare, cosa voleva davvero. “A Gerusalemme ho conosciuto e ho approfondito di più la conoscenza con Francesco. Lui mi stava alle calcagna. Volevo stare in grazia di Dio, ma non mi ha mai mollata. Ero antipatica, lui mi sopportava. Gli rispondevo male, lui mi sopportava. Gli proponevo cose assurde, lui mi sopportava. Ho pensato che da tanta costanza sarebbe uscito qualcosa di buono”.

Dopo quattro anni è arrivato il sì ma con altra fatica: “Da un lato volevo sposarmi, dall’altro volevo scappare a Londra. Poi ho trovato lavoro a Parma e me ne sono andata perché ho pensato ‘Se mi vuole, verrà da me’. Avevo paura, fondamentalmente”. Adesso la gioia più grande della sua vita, un figlio.