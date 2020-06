Giorgia Palmas col pancione e la famiglia allargata, sono in sette (Foto)

Giorgia Palmas col pancione sta per arrivare al sesto mese di gravidanza, è al settimo cielo e non solo perché sta per diventare mamma per la seconda volta ma perché la sua famiglia allargata è davvero meravigliosa, come mostra la rivista Oggi (foto). Una vera favola d’amore quella di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, si sono incontrati e scelti, hanno capito subito che sarebbe stata una storia importante, la storia d’amore della loro vita. Giorgia Palmas è già mamma della sua bellissima Sofia. Il legame tra sua figlia e Magnini è unico, insieme sono “una squadra fortissimi” commenta l’ex velina sarda citando Checco Zalone. La loro squadra è davvero bellissima, sono in sette e questo numero aveva fatto pensare al gossip che fossero in arrivo dei gemelli. Sarà invece una bimba, fiocco rosa per la coppia e niente gemelli.

FILIPPO MAGNINI E GIORGIA PALMAS LA PASSEGGIATA CON TUTTA LA FAMIGLIA

Non sono solo in tre Giorgia, Filippo e Sofia, c’è poi la bimba in arrivo ma ci sono anche i tre cagnolini. La famiglia è davvero allargata, i loro cani giustamente li seguono ovunque. Per la passeggiata sono usciti tutti insieme, ognuno segue un cane con il guinzaglio.

Sofia ha 11 anni e non vede l’ora di conoscere la sua sorellina, è stata la più felice di tutti quando ha saputo, per prima, che era in arrivo una femmina. “La tua Vita che cresce dentro di me” scrive ancora Giorgia Palmas dolcissima con il suo pancione.

Abbigliamento sportivo per tutti mentre portano in giro per la passeggiata tra le strade di Milano i loro tre cani: Cocco, Polpetta e Sansone. Da poco hanno traslocato in una casa più grande proprio perché la famiglia si allarga, tra pochissimi mesi saranno in sette, cani compresi.