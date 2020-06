Giorgia Palmas mostra gli abitini del bebé: sarà maschio o femmina? (Foto)

E’ emozionatissima Giorgia Palmas mentre mostra gli abitini del suo bebè, fa attenzione a non rivelare se aspetta un maschio o una femmina ma i più attenti lo capiranno presto (foto). Filippo Magnini e Giorgia Palmas non faranno nessun annuncio in stile americano, non diranno se il fiocco sarà rosa o azzurro, l’hanno rivelato solo alla loro Sofia, la figlia che l’ex velina ha avuto da Davide Bombardini. Sofia è stata felicissima di conoscere il sesso del bebè, gli altri cercano indizi ovunque. La Palmas mostra sui social il corredino della bimba o del bimbo in arrivo, un po’ di pubblicità ma anche tanta emozione nel tenere tra le mani i vestitini così piccoli. Il grigio è un colore neutro, bellissimo sia per i maschietti che per le femminucce, qui non c’è nessun indizio.

GIORGIA PALMAS PRESTO MAMMA PER LA SECONDA VOLTA

Giorgia e Filippo avevano programmato le nozze per il 28 marzo ma sappiamo bene che la pandemia ha bloccato tutto. I promessi sposi hanno rimandato la data del matrimonio, immaginiamo che c sarà prima il parto e poi anche il ritorno in forma della bellissima mammina. Si sposeranno il prossimo marzo?

Intanto, la coppia si gode le passeggiate con il pancione e Giorgia Palmas commenta a chi le chiede se sarà maschio o femmina che a breve si capirà. Basta seguire entrambi e quindi prima o poi arriverà l’indizio giusto per i fan. Intanto, l’ex velina di Striscia la notizia alla sua seconda gravidanza sceglie tante cose bianche per il corredino cercando di mantenere il segreto il più a lungo possibile.

QUANDO NASCERA’ IL BEBE’ DI GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI?

E’ al sesto mese di gravidanza, ha già un bel pancione, non ha confidato quale potrebbe essere la data del parto ma facendo due conti nascerà in piena estate.